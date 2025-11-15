Città Sant’Angelo a Qingtian: Eccellenze abruzzesi conquistano la Cina

Città Sant’Angelo si proietta con forza nel panorama agroalimentare globale, partecipando come protagonista alla prestigiosa Q-Wine Expo di Qingtian, in Cina.

Lungi dall’essere una semplice presenza, il comune angolano ha allestito un padiglione dedicato, un vero e proprio crocevia di eccellenze locali, che celebra la ricchezza del territorio attraverso degustazioni e dimostrazioni artigianali.

L’inaugurazione, avvenuta in concomitanza con l’apertura ufficiale della fiera, ha visto il sindaco Matteo Perazzetti accogliere visitatori e operatori del settore, segnando un momento significativo per l’immagine e il futuro del brand “Città Sant’Angelo”.

Il padiglione, un vero e proprio microcosmo del “Made in Città Sant’Angelo”, ospita un’ampia selezione di prodotti tipici: vini pregiati, olio extravergine d’oliva dal sapore autentico, conserve di pomodoro che racchiudono il gusto del sole abruzzese, pasta artigianale e caffè di alta qualità.

Un focus particolare è stato dedicato allo show cooking a cura di Le Presentose, che ha incantato il pubblico con la preparazione artigianale della pasta alla mugnaia, un rituale gastronomico che ha generato un flusso continuo di visitatori desiderosi di assistere e, naturalmente, di assaporare la prelibatezza appena sfornata, condita con i prodotti d’eccellenza portati dagli imprenditori angolani.

La serata conclusiva della prima giornata ha visto il sindaco Perazzetti e la delegazione comunale ospiti della “Notte Italia”, un evento creato dagli organizzatori per omaggiare e rafforzare i legami tra i produttori italiani presenti in Cina.

L’occasione ha permesso un ulteriore riconoscimento del valore aggiunto apportato da Città Sant’Angelo, culminato con la consegna di un attestato di merito al sindaco Perazzetti per l’impegno e la partecipazione attiva all’evento.

“L’accoglienza del pubblico cinese è stata straordinaria,” ha commentato il sindaco Perazzetti.

“Abbiamo assistito a un vivo interesse per la nostra tradizione culinaria, in particolare per l’arte secolare della pasta fatta a mano, un’esperienza che ha poi spinto molti a scoprire i sapori dei nostri vini e olio.

Questa partecipazione rappresenta un’opportunità unica per promuovere Città Sant’Angelo come polo di eccellenza agroalimentare, valorizzando il lavoro delle nostre aziende e proiettando la nostra identità culturale nel mondo.

”La partecipazione all’edizione precedente, in veste di invitati, ha fornito lo spunto per ambire a un ruolo di maggiore rilevanza, un obiettivo raggiunto grazie alla sinergia tra Wine Channel, Rosarubra e l’amministrazione di Qingtian. L’auspicio è che questa esperienza segni l’inizio di un percorso di crescita e collaborazione, che consolidi la presenza di Città Sant’Angelo nel mercato cinese e ne promuova l’immagine come custode di tradizioni gastronomiche autentiche e di prodotti di altissima qualità.