Montepulciano d’Abruzzo: l’Abruzzo a Tavola con una Campagna TV

Il Montepulciano d’Abruzzo si fa ambasciatore dell’Abruzzo nel cuore degli italiani, grazie a una campagna televisiva di respiro nazionale, diffusa sulle reti Rai a partire dal 21 dicembre e per l’intero periodo festivo.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato all’Agricoltura regionale, in sinergia con l’Agenzia Regionale Attività Produttive e il Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo, ambisce a trascendere la mera promozione commerciale, configurandosi come un’operazione di valorizzazione profonda del territorio e delle sue radici culturali ed economiche.

La narrazione visiva, realizzata da Minerva Pictures, affida la voce narrante a Maria Grazia Cucinotta, attrice di fama nazionale, che con la sua eloquenza e sensibilità interpreta il legame ancestrale tra il vino e il paesaggio abruzzese.

La partecipazione del tenore Piero Mazzocchetti arricchisce la campagna con un elemento di forte identità musicale, evocando l’anima popolare della regione.

Oltre alla componente estetica e artistica, la campagna si propone di comunicare la complessità e il valore del Montepulciano d’Abruzzo, ben oltre la sua qualità organolettica.

Si tratta di un vino che incarna un modello di sviluppo agricolo sostenibile, un pilastro dell’economia abruzzese, capace di coniugare la sapienza delle tradizioni secolari con le innovazioni tecnologiche più avanzate.

“Questa iniziativa non è semplicemente una pubblicità televisiva,” sottolinea l’Assessore Regionale all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, “ma un atto di riconoscimento nei confronti del nostro patrimonio agrario e delle sue peculiarità distintive.

La viticoltura abruzzese è un motore cruciale per la crescita regionale, un settore che dimostra la nostra capacità di competere a livello globale, mantenendo intatta la nostra identità e il nostro legame con il territorio.

“Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, aggiunge: “Il Montepulciano d’Abruzzo è l’espressione più autentica della nostra vocazione vitivinicola, un racconto in bottiglia che narra la storia del nostro popolo, le sfide affrontate e la resilienza che ci contraddistingue.

La campagna è un’occasione irripetibile per elevare il posizionamento del nostro vino, veicolando un messaggio emozionale e contemporaneo, un invito a scoprire i valori di qualità, tradizione e appartenenza che lo rendono unico.

“La campagna, dunque, non si limita a presentare un vino, ma a celebrare un’intera regione, la sua cultura, la sua storia e il suo spirito d’innovazione, proiettando l’Abruzzo e il suo Montepulciano d’Abruzzo come simbolo di eccellenza e autenticità nel panorama nazionale.