Primograno Tour: Abruzzo a Tavola, un Viaggio tra Sapori e Tradizioni

Il Primograno Tour, un’esperienza sensoriale e culturale che celebra l’inizio del nuovo ciclo agricolo, si rinnova come appuntamento imperdibile per Rustichella d’Abruzzo, pastificio storico che dal 1924 incarna la tradizione culinaria abruzzese e che oggi esporta il suo valore in oltre settanta paesi del mondo. Guidati da Gianluigi e Maria Stefania Peduzzi, i titolari dell’azienda, il tour si configura non solo come una vetrina enogastronomica, ma come un vero e proprio ponte culturale che connette il cuore dell’Abruzzo con il mondo.Quest’anno, l’edizione del Primograno Tour ha accolto ospiti illustri provenienti da Australia, Cina, Singapore e Corea, offrendo loro un percorso immersivo nel tessuto agricolo e culturale del territorio. L’itinerario ha incluso una pratica diretta della trebbiatura, un’opportunità unica per toccare con mano l’antico rituale della raccolta, e una visita a Rocca Pia, un borgo incastonato sull’altopiano delle Cinque Miglia, custode del prezioso ‘marzuolo’, varietà di grano tenero dal sapore antico e ricco di storia.Il viaggio enogastronomico si è poi spostato a Pianella, dove un’esperienza dedicata all’olio extravergine di oliva ha coinvolto i partecipanti. Al Frantoio d’Annibale, esperti oleologi hanno svelato i segreti delle diverse varietà di olive, i processi di estrazione e le sfumature sensoriali che rendono unico ogni olio, dalla sua fragranza al suo sapore intenso.La serata culminante si è tenuta alla Tenuta San Pellegrino, un tripudio di sapori, profumi e tradizioni abruzzesi. Un evento “a chilometro zero”, dove ogni dettaglio respirava autenticità: dalle luminarie artigianali che illuminavano la serata, alla musica dal vivo che creava un’atmosfera magica, fino ai prodotti locali che esaltavano i sapori genuini del territorio. La tavola era un omaggio alla biodiversità abruzzese: formaggi artigianali della Tenuta del Proposto, salumi pregiati dell’Azienda Agricola Di Mascio, il pane fragrante del forno di via Venezia, i panini gourmet del Panificio Linda, la celebre porchetta Nobilio di Loreto Aprutino, le noccioline calde appena tostate, i dolci tradizionali della nonna, i sottaceti della Giara, un vero patrimonio di sapori. A orchestrare questa sinfonia di gusto, il team dell’Hotel Ristorante ‘La Bilancia’, capace di trasformare ogni ingrediente in un’esperienza indimenticabile.A impreziosire ulteriormente la serata, l’eccellenza dei vini Ciavolich, con la Cococciola, il Cerasuolo e il Montepulciano d’Abruzzo, presentati dalla produttrice Chiara Ciavolich, ambasciatrice appassionata dell’Abruzzo nel mondo.Lo chef Max Mariola ha poi incantato i presenti con un rivisitazione estiva di un classico della cucina abruzzese: la pasta e fagioli, arricchita dai profumi del pomodoro a pera e dal sapore intenso del Tondino del Tavo.La colonna sonora della serata è stata affidata al quartetto jazz guidato dal maestro Vincenzo Di Nicolantonio, che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, e al concerto della Banda di Celano, capace di emozionare un pubblico variegato. Il momento clou è stato l’arrivo della Pupa, simbolo delle feste popolari abruzzesi, che ha danzato sotto le stelle al ritmo delle note della banda, regalando un finale suggestivo e carico di significato. A concludere la serata, l’attrice Franca Minnucci, che ha arricchito l’esperienza con storie e parole d’Abruzzo, tessendo un filo invisibile tra passato e presente. Il Primograno Tour, più che un evento, un viaggio nell’anima autentica di un territorio ricco di storia, tradizione e sapori unici.