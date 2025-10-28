Teramo-Ecuador: Un Ponte di Sapori e Cultura

Un ponte di sapori e culture ha unito Teramo e l’Ecuador in un evento di straordinaria intensità, “Gusto senza confini: dall’Ecuador all’Abruzzo”, ospitato presso il prestigioso Polo scolastico alberghiero e agrario ‘Di Poppa-Rozzi’.

L’iniziativa, promossa dalla Camera Binazionale Ecuador-Italia (CBEI) sotto l’impulso del rappresentante Alfredo Aramondi, in sinergia con l’Ambasciata ecuadoriana in Italia e con il cruciale supporto dell’Istituto alberghiero, ha celebrato un anniversario significativo: i 125 anni di relazioni diplomatiche tra i due paesi.

L’evento ha trascendentato la mera presentazione culinaria, configurandosi come un vero e proprio laboratorio di scambio culturale e formativo.

La gastronomia, in questo contesto, si è rivelata un potente veicolo per veicolare valori, tradizioni e conoscenze, aprendo finestre su mondi diversi.

I rinomati chef ecuadoriani Daniel Ríos, José Isaac Goody e Andres Serrano, veri ambasciatori del gusto del loro paese, hanno guidato gli studenti in un percorso sensoriale ed esperienziale, non solo attraverso i sapori autentici delle specialità ecuadoriane, ma anche nella reinterpretazione creativa di tali sapori attraverso lenti abruzzesi.

Questo approccio ha mirato a stimolare l’innovazione e a promuovere un’interculturalità attiva e partecipata.

Gli studenti del Di Poppa-Rozzi, a loro volta, hanno risposto con orgoglio e competenza, offrendo una vivida dimostrazione dell’eccellenza della cucina teramana.

La chitarra con le pallottine e il timballo, piatti emblematici del territorio, sono stati presentati non solo come ricette, ma come testimonianze tangibili di storia, territorio e identità.

La spiegazione delle tecniche di preparazione ha permesso di svelare la profonda connessione tra la cucina locale e le tradizioni agricole e artigianali del territorio.

La presenza di figure istituzionali di spicco, tra cui l’ambasciatore dell’Ecuador in Italia, Esteban Moscoso Bhoman, l’ambasciatrice del Paraguay Maria José Argana Mateu, il prefetto Fabrizio Stelo, il Presidente della Provincia Camilla D’Angelo, l’assessore comunale Antonio Filipponi e il vescovo Lorenzo Leuzzi, ha conferito ulteriore prestigio all’evento, sottolineando l’importanza di iniziative che promuovono il dialogo interculturale e la valorizzazione del patrimonio gastronomico.

Il culmine della giornata è stato un’opportunità formativa unica per gli studenti del corso serale: un workshop pratico in cui hanno potuto affiancare i rinomati chef ecuadoriani, imparando tecniche innovative e approfondendo i principi dell’abbinamento cibo-vino.

Questo momento di intenso apprendimento ha favorito un clima di grande entusiasmo e ha rafforzato il legame tra le due culture, alimentando la passione per la cucina e l’apertura al mondo.

L’esperienza ha lasciato un’eredità preziosa, alimentando un futuro di collaborazioni e scambi culinari tra l’Ecuador e l’Abruzzo.