Acqualagna celebra Mattei: premio a Barilla per visione e impegno sociale.

Acqualagna celebra l’eredità di Enrico Mattei: un premio per la visione strategica e l’impegno sociale del Gruppo BarillaNel cuore delle Marche, ad Acqualagna, si è tenuta una significativa cerimonia in occasione della sessantesima edizione della Fiera internazionale del Tartufo Bianco.

L’evento ha visto l’assegnazione del prestigioso Premio Mattei, dedicato alla memoria di Enrico Mattei, figura chiave nella storia economica e politica italiana, e conferito al Gruppo Barilla per la sua capacità di coniugare tradizione, innovazione e responsabilità sociale.

Il riconoscimento sottolinea l’impegno del Gruppo Barilla nel valorizzare il patrimonio culturale italiano, promuovendo nel mondo la qualità dei prodotti e sostenendo lo sviluppo delle comunità locali, in linea con i principi etici che hanno guidato l’azione di Enrico Mattei.

La premiazione, promossa dal Comune di Acqualagna in collaborazione con Confindustria Pesaro Urbino, l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, la Camera di Commercio delle Marche, con il sostegno di Confindustria e la partnership di Eni, riflette un’attenzione particolare all’imprenditoria responsabile, all’innovazione sostenibile e alla creazione di valore condiviso.

Durante la cerimonia, ricca di autorità e personalità di spicco, il direttore dello stabilimento Barilla di Ascoli Piceno, Pierluigi Lotito, ha illustrato i valori fondamentali che animano il Gruppo: passione, coraggio, fiducia e integrità, pilastri per un’attività aziendale incentrata sulla qualità, la responsabilità sociale e ambientale e l’inclusione.

Il sindaco di Acqualagna, Pier Luigi Grassi, ha sottolineato come il premio Mattei rappresenti un omaggio a un’eccellenza italiana e un invito a riscoprire lo spirito imprenditoriale che ha contraddistinto Enrico Mattei.

Ha inoltre auspicato una collaborazione tra Acqualagna e Matelica, le due città legati alla memoria di Mattei, per celebrare in modo unitario e rispettoso la sua figura.

Francesco Baldelli, assessore della Regione Marche, ha ripreso una celebre frase di Mattei per evidenziare le opportunità insite nei territori interni, spesso marginalizzati.

Citando la saggezza di Mattei, ha rimarcato come queste aree non siano un problema, ma una risorsa da valorizzare, come dimostra l’esempio di Acqualagna e di altre comunità montane.

Il prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco, ha ricordato come Enrico Mattei abbia portato il nome dell’Italia e dell’Eni nel mondo, contribuendo alla ripresa economica del Paese in un periodo di grandi difficoltà.

La sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano, ha sottolineato l’impegno del Governo italiano nel preservare la memoria di Enrico Mattei, ricordando il Piano per l’Africa, un modello virtuoso di collaborazione tra l’Unione Europea e i paesi africani.

L’Italia, secondo Albano, svolge un ruolo strategico nel Mediterraneo, e il Governo sta lavorando per consolidare la posizione dell’Italia come hub energetico europeo, collegando le risorse africane con la domanda europea.

Il Piano Mattei, lungi dall’essere un semplice slogan, sta ampliando la sua portata, coinvolgendo un numero sempre maggiore di paesi africani.

La cerimonia si è conclusa con un sentito ringraziamento per la fioritura della sessantesima edizione della Fiera internazionale del Tartufo Bianco, che ha attirato migliaia di visitatori da tutto il mondo, testimoniando l’importanza del tartufo di Acqualagna come simbolo di eccellenza agroalimentare e di identità marchigiana.