Acqualagna: Successo per la Fiera del Tartufo, tra Innovazione e Tradizione

La sessantesima edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna si è conclusa con un afflusso di circa 10.000 visitatori e 300 camper, provenienti da tutta Italia e da numerose nazioni, testimoniando la risonanza globale di questo evento enogastronomico di punta delle Marche.

La fiera non è stata semplicemente una celebrazione del pregiato tubero, ma un vero e proprio crocevia di innovazione, ricerca scientifica e valorizzazione del territorio, consolidando il ruolo di Acqualagna come capitale indiscussa del tartufo bianco.

Un momento cruciale della fiera è stata la firma di un accordo significativo tra l’Associazione Nazionale Conduttori Tartufaie di Acqualagna (ANCT) e Amap Regione Marche.

Questo patto sancisce l’avvio di un progetto sperimentale di coltivazione del Tuber Magnatum Pico, la varietà più ambita e ricercata, su un terreno di proprietà comunale, situato in un’area di particolare pregio paesaggistico, nei pressi dell’Abbazia di San Vincenzo al Furlo.

L’iniziativa, che si inserisce nel contesto di un programma avviato a inizio 2025, mira a superare le tradizionali pratiche di ricerca del tartufo, focalizzandosi sull’applicazione di tecniche colturali all’avanguardia e sull’adattamento della produzione alle sfide poste dai cambiamenti climatici.

L’obiettivo ultimo è quello di elevare la competitività della filiera del tartufo, garantendo la sostenibilità economica e ambientale della sua produzione.

Il sindaco Pier Luigi Grassi ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento, sottolineando non solo l’importanza dell’afflusso di visitatori, ma soprattutto la qualità dei contenuti proposti.

L’apprezzamento del pubblico è stato particolarmente evidente durante il cooking show tenuto da Max Mariola, che ha contribuito a creare un’atmosfera di convivialità e autenticità.

Il sindaco ha inoltre enfatizzato come il clima di amicizia, la gioiosità e i valori condivisi siano elementi distintivi della Fiera di Acqualagna, capaci di creare un’esperienza unica e memorabile per i visitatori.

I commercianti locali hanno inoltre registrato ottimi risultati, confermando la vitalità dell’economia del territorio.

Il 2 novembre è stato dedicato all’armonizzazione tra il tartufo e i vini pregiati, con l’organizzazione del primo Forum nazionale dei vini da tartufo.

Questo evento ha rappresentato un’opportunità di dialogo e scambio tra i territori di Alba e Acqualagna, due eccellenze italiane nel mondo, mettendo in luce le sinergie tra viticoltura e produzione di tartufo.

Relatori di spicco, come Davide Eusebi e la professoressa Lella Mazzoli, hanno guidato il pubblico attraverso un percorso alla scoperta delle diverse espressioni enologiche e delle loro affinità con il tartufo.

La fiera proseguirà nel prossimo weekend con il “Tartufo Award”, la Gara nazionale delle Città del Tartufo, culminando nella finale del 9 novembre.

L’evento è promosso dal Comune di Acqualagna, con il supporto di istituzioni regionali e nazionali, e rappresenta un’occasione imperdibile per celebrare la ricchezza enogastronomica del territorio marchigiano e la sua importanza a livello internazionale.

La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna è, oggi più che mai, un motore di sviluppo economico e culturale per l’intera regione.