Alleanza Storica: Acqualagna, Alba e Sarrión, Tre Eccellenze del Tartufo

Un’Alleanza Storica per il Tartufo: Acqualagna, Alba e Sarrión, Tre Eccellenze Europee che si UnisconoIn un’iniziativa senza precedenti, Acqualagna, cuore pulsante della produzione di tartufo bianco italiano, ha ospitato un evento cruciale: gli Stati Generali delle tre città simbolo in Europa per l’eccellenza tartufigena.

Un sodalizio storico che coinvolge Acqualagna (Pesaro Urbino), Alba (Cuneo) e Sarrión (Teruel, Spagna), sigla un impegno concreto per la tutela, la valorizzazione e la promozione di una risorsa preziosa che incarna l’identità e la storia di questi territori.

L’incontro, celebrato durante il terzo weekend della sessantesima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna, un evento che attira visitatori da tutto il mondo, rappresenta un punto di svolta per il futuro del tartufo.

La presenza dei sindaci Pier Luigi Grassi (Acqualagna), Alberto Gatto (Alba) e dei rappresentanti istituzionali e di settore di Sarrión – tra cui Joaquín Doñate (Fiera Fitruf), Miguel Angel Navarro (deputato provinciale all’Agricoltura), Fernando Guillén (responsabile servizi agropecuari provincia di Teruel), Daniel Brito García-Mascaraque (presidente Atruter) – ha conferito all’evento un’importanza strategica.

“Siamo parte integrante di un universo complesso e affascinante come quello del tartufo,” ha affermato il sindaco Grassi, sottolineando la necessità di un dialogo aperto e di una ricerca continua per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che il futuro presenta.

L’idea di sperimentare nuove tecniche di coltivazione, anche al di là delle convenzioni consolidate, è stata presentata come un atto di coraggio, alimentato dalla condivisione di conoscenze e dal supporto di realtà autorevoli.

Alberto Gatto, sindaco di Alba, ha espresso un profondo senso di impegno nella valorizzazione di questo prodotto straordinario, riconoscendo il crescente interesse turistico a livello internazionale.

L’introduzione dello slogan “Profondo Rispetto” per la novantacinquesima Fiera di Alba sottolinea un approccio etico e culturale, che integra la salvaguardia dell’ambiente con la celebrazione della tradizione trifulaia e del lavoro dei cani da tartufi.

Joaquín Doñate ha illustrato la Fiera Monografica del Tartufo Nero di Sarrión (Fitruf), un’iniziativa nata dalla collaborazione tra enti pubblici, finanziari e associazioni del settore.

Fitruf sfrutta il potenziale agricolo del territorio di Sarrión, Teruel e Gúdar-Javalambre, grazie a un clima favorevole e a un terreno ideale per la coltivazione del tartufo nero.

L’associazione Atruter, guidata da Daniel Brito García-Mascaraque, con i suoi oltre 450 membri, si dedica alla ricerca, all’innovazione, alla formazione e alla promozione del tartufo nero di Teruel, agendo come interfaccia tra il settore e le istituzioni.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per condividere esperienze, conoscenze e strategie, aprendo la strada a un futuro di collaborazione e crescita per le tre città tartufigene.

La creazione di un modello di riferimento per la tutela e la valorizzazione del tartufo non solo rafforza l’identità culturale e l’economia di questi territori, ma contribuisce anche a preservare un patrimonio naturale e gastronomico di inestimabile valore per l’Europa e il mondo.

La presenza di Sabatino di Giamberardino, presidente di Anac, ha ulteriormente arricchito il dibattito, sottolineando l’importanza di una visione condivisa e di un impegno collettivo per il futuro del tartufo.