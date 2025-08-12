Ascoliva Festival: Un Viaggio nel Gusto e nella Tradizione Marchigiana

Ascoliva Festival: Un Viaggio Sensoriale tra Tradizione, Innovazione e Eccellenza AgricolaDal 9 al 20 agosto, Ascoli Piceno si trasforma in un vibrante crocevia di sapori, cultura e convivialità con l’Ascoliva Festival, la celebrazione dedicata all’oliva ripiena all’ascolana DOP, un’icona gastronomica che incarna l’identità e il patrimonio culinario della regione. La dodicesima edizione, ambientata nello storico scenario di Piazza Arringo, non è solo una festa enogastronomica, ma un vero e proprio viaggio esperienziale che esplora le radici profonde di una tradizione secolare e ne proietta l’eredità verso il futuro.Il cuore pulsante dell’evento è il Villaggio dell’Oliva, un elegante spazio espositivo che ospita i produttori locali, custodi di tecniche artigianali tramandate di generazione in generazione. Qui, tra profumi inebrianti e colori vivaci, si potrà scoprire l’intero processo di produzione, dalla coltivazione dell’olivo alla preparazione meticolosa dell’oliva ripiena, un’arte che richiede maestria, passione e un profondo rispetto per la materia prima.Il Festival dei Sapori e dei Saperi, una delle pietre angolari dell’Ascoliva, si configura come un vero e proprio percorso di scoperta sensoriale. Incontri con esperti agronomi, chef stellati e produttori artigianali offriranno spunti di riflessione sulle tecniche di coltivazione sostenibile, le proprietà nutrizionali dell’oliva e le infinite possibilità creative di utilizzo in cucina. Laboratori pratici permetteranno ai visitatori di cimentarsi nella preparazione di piatti tradizionali, svelando i segreti di ricette autentiche e tramandate. Lezioni-degustazione guidate da sommelier professionisti accompagneranno l’esperienza culinaria, esaltando gli abbinamenti perfetti tra l’oliva all’ascolana e i vini pregiati del territorio.Il PalaOliva, struttura coperta e versatile, accoglierà espositori e offrirà un’ulteriore area dedicata alla degustazione, ampliando l’offerta di prodotti tipici e specialità locali. Non mancheranno appuntamenti fissi come le Olimpiadi dell’Oliva, una competizione amichevole che celebra l’abilità e la passione delle massaie ascolane, e il prestigioso Premio Ascoliva, riconoscimento al merito che premia le eccellenze del settore agricolo e agroalimentare. La sera, l’atmosfera si animerà con spettacoli musicali e intrattenimento di qualità, per concludere la giornata in allegria e spensieratezza.Il Monumento all’Oliva, una scultura iconica e suggestiva, si conferma meta privilegiata per scatti fotografici e selfie, immortalando un momento indimenticabile in un contesto unico e affascinante. L’Ascoliva Festival, nel corso degli anni, ha ospitato personalità illustri come Renzo Arbore, Yuri Chechi e Pio e Amedeo, contribuendo ad accrescere il prestigio e la visibilità dell’evento a livello nazionale e internazionale. L’edizione 2025 non farà eccezione, promettendo un’offerta gastronomica ampliata, con oltre 12 degustazioni che spaziano dai classici piatti ascolani a proposte innovative, con particolare attenzione all’inclusione di prodotti per celiaci e intolleranti.Il villaggio, aperto quotidianamente, vivrà una serata speciale il 10 agosto, con una “notte bianca” che prolungherà l’orario di apertura e offrirà un’esperienza ancora più coinvolgente. Ascoliva 2025 si conferma un evento imperdibile per chi ama il buon cibo, la cultura e la voglia di celebrare la bellezza e l’autenticità delle tradizioni marchigiane.