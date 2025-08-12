Basilicata a Tavola: Il Crusco IGP e l’Esperienza Rugiati

Un Viaggio Sensoriale nel Cuore della Basilicata: Le Vie del Crusco-Basilicata ExperienceDa oggi a undici luglio, la regione Basilicata si tinge dei colori e degli aromi della sua eccellenza enogastronomica, protagonista assoluta di “Le Vie del Crusco-Basilicata Experience”. Questo inedito food tour, ideato e guidato dallo chef e influencer Simone Rugiati, non è semplicemente una celebrazione culinaria, ma un’immersione profonda nel territorio, una narrazione sensoriale che intreccia storia, cultura e sostenibilità.Il filo conduttore di questo viaggio è il peperone crusco di Senise IGP, un simbolo identitario della regione, un frutto apparentemente umile che racchiude in sé l’essenza stessa del paesaggio lucano. L’iniziativa, promossa dall’APT (Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata), ambisce a valorizzare non solo il prodotto in sé, ma l’intera filiera produttiva, dalla coltivazione rigorosamente artigianale alle tecniche di essiccazione tradizionali, tramandate di generazione in generazione.”Le Vie del Crusco” non si limita a showcooking spettacolari, sebbene questi rappresentino un momento clou per assaporare le infinite potenzialità del peperone crusco reinventato dalla maestria dello chef Rugiati. L’esperienza si arricchisce di incontri con i produttori locali, visite guidate ai campi e alle aziende agricole, laboratori pratici per imparare l’arte di conservare e trasformare il peperone, e degustazioni che spaziano dai piatti tradizionali alle creazioni innovative.L’iniziativa vuole essere un motore di sviluppo economico per il territorio, stimolando il turismo enogastronomico e creando nuove opportunità di lavoro per le comunità locali. Al contempo, sottolinea l’importanza della salvaguardia delle biodiversità e delle pratiche agricole sostenibili, in linea con un approccio sempre più consapevole nei confronti dell’ambiente e del benessere collettivo. “Le Vie del Crusco” è dunque molto più di un semplice evento: è un invito a scoprire la Basilicata autentica, a vivere un’esperienza indimenticabile e a portare a casa un pezzo di storia, di tradizione e di passione lucana. Un’occasione irripetibile per celebrare un tesoro gastronomico unico al mondo e per riscoprire il piacere di condividere un viaggio alla scoperta di sapori autentici e di un territorio ricco di sorprese. L’esperienza si propone di educare il consumatore, offrendo una comprensione approfondita del processo produttivo e dell’importanza di scegliere prodotti DOP e IGP come garanzia di qualità e territorialità.