HomeRegioniBasilicataBasilicata a Tavola: Il Crusco IGP e l'Esperienza Rugiati

Basilicata a Tavola: Il Crusco IGP e l’Esperienza Rugiati

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
2
Basilicata
Articolo precedente
Abruzzo Digitale: Turismo Rigenerato tra Tradizione e Innovazione
Articolo successivo
Librandi: Resilienza Enologica tra Storia, Scienza e Futuro

Un Viaggio Sensoriale nel Cuore della Basilicata: Le Vie del Crusco-Basilicata ExperienceDa oggi a undici luglio, la regione Basilicata si tinge dei colori e degli aromi della sua eccellenza enogastronomica, protagonista assoluta di “Le Vie del Crusco-Basilicata Experience”. Questo inedito food tour, ideato e guidato dallo chef e influencer Simone Rugiati, non è semplicemente una celebrazione culinaria, ma un’immersione profonda nel territorio, una narrazione sensoriale che intreccia storia, cultura e sostenibilità.Il filo conduttore di questo viaggio è il peperone crusco di Senise IGP, un simbolo identitario della regione, un frutto apparentemente umile che racchiude in sé l’essenza stessa del paesaggio lucano. L’iniziativa, promossa dall’APT (Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata), ambisce a valorizzare non solo il prodotto in sé, ma l’intera filiera produttiva, dalla coltivazione rigorosamente artigianale alle tecniche di essiccazione tradizionali, tramandate di generazione in generazione.”Le Vie del Crusco” non si limita a showcooking spettacolari, sebbene questi rappresentino un momento clou per assaporare le infinite potenzialità del peperone crusco reinventato dalla maestria dello chef Rugiati. L’esperienza si arricchisce di incontri con i produttori locali, visite guidate ai campi e alle aziende agricole, laboratori pratici per imparare l’arte di conservare e trasformare il peperone, e degustazioni che spaziano dai piatti tradizionali alle creazioni innovative.L’iniziativa vuole essere un motore di sviluppo economico per il territorio, stimolando il turismo enogastronomico e creando nuove opportunità di lavoro per le comunità locali. Al contempo, sottolinea l’importanza della salvaguardia delle biodiversità e delle pratiche agricole sostenibili, in linea con un approccio sempre più consapevole nei confronti dell’ambiente e del benessere collettivo. “Le Vie del Crusco” è dunque molto più di un semplice evento: è un invito a scoprire la Basilicata autentica, a vivere un’esperienza indimenticabile e a portare a casa un pezzo di storia, di tradizione e di passione lucana. Un’occasione irripetibile per celebrare un tesoro gastronomico unico al mondo e per riscoprire il piacere di condividere un viaggio alla scoperta di sapori autentici e di un territorio ricco di sorprese. L’esperienza si propone di educare il consumatore, offrendo una comprensione approfondita del processo produttivo e dell’importanza di scegliere prodotti DOP e IGP come garanzia di qualità e territorialità.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Basilicata: Diplomazia Gastronomica verso l’Oriente

La Basilicata proietta la sua identità e le sue produzioni agroalimentari verso l'Oriente, in...

Fragola Lucana: Un Gioiello d’Eccellenza dalla Basilicata

La fragola lucana, gioiello agroalimentare della Basilicata, ha recentemente brillato al Salone della Dieta...

Gelato Salutare: la Rivoluzione Artigianale e Nutrizionale

L'ondata di calore che avvolge l'Italia risolleva il gelato non solo come un piacere...

44 Anni di Canestrato: Viaggio nel Gusto e nella Storia

Il Canestrato Igp di Moliterno, un formaggio che trascende la semplice definizione culinaria, si...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.