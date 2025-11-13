Basilicata In Cluster: Viaggio tra Sapori, Storie e Tradizioni

In Cluster Winter Tour: Un’Evoluzione Narrativa per la BasilicataLa Basilicata si prepara a un’esperienza inedita, un percorso di promozione territoriale e storytelling che trascende i confini del marketing tradizionale.

“In Cluster Winter Tour”, nato dall’iniziativa dell’associazione Sinapsi Basilicata in collaborazione con la Camera di Commercio della Basilicata e Cna Matera, si propone come un ecosistema di comunicazione partecipata, un laboratorio vivente dove la narrazione autentica si configura come motore di connessioni, impatto sociale ed espansione economica.

L’iniziativa, erede del successo di “Senise In Cluster” durante l’estate, si svilupperà dal 12 al 16 dicembre, un viaggio itinerante che abbraccia il cuore della regione: Matera, Potenza, la Lagonegrese, il Vulture Melfese, il Pollino e la Val d’Agri.

Questi giorni non saranno semplici tappe, ma momenti di incontro, immersione nelle comunità locali e condivisione di storie.

Video maker, produttori agroalimentari, artigiani e cittadini saranno protagonisti, uniti da un approccio innovativo che fonde arte visiva e storytelling scientifico, interpretando e amplificando le reazioni e gli interessi del pubblico attraverso l’analisi dei dati social.

Il progetto ambisce a superare la temporaneità di un’iniziativa promozionale per evolvere in una piattaforma permanente, una vera e propria vetrina digitale e fisica delle eccellenze lucane, destinata a diventare un punto di riferimento per chi cerca autenticità e valore.

A inaugurare questa nuova era sarà il “Basilipacco”, un pacco natalizio ideato e firmato dallo chef Simone Rugiati, contenente una selezione accurata di prodotti tipici, un simbolo tangibile di marketing consapevole e promozione territoriale responsabile.

Come ha sottolineato Giusy Chiaradia, presidente di Sinapsi Basilicata, “Il Basilipacco rappresenta una sperimentazione metodologica, un’analisi continua dei risultati e un impegno alla condivisione di conoscenza.

I primi risultati di ‘Senise In Cluster’ sono stati incoraggianti, con quasi 9 milioni di visualizzazioni sui canali ufficiali.

Ora, puntiamo a raccontare l’intera regione, avvalendoci dell’esperienza e dell’influenza di figure come Simone Rugiati, in grado di presentare le peculiarità e i sapori lucani ad un pubblico vasto e diversificato.

“In sostanza, “In Cluster” intende costruire una rete di valore, un’alleanza strategica tra imprese, enti pubblici e istituzioni, fondata sui principi dell’innovazione e della sostenibilità.

Il progetto si configura come un nuovo paradigma di comunicazione territoriale, un modello partecipativo che coinvolge attivamente tutti gli attori del territorio.

Simone Rugiati, in un collegamento remoto, ha espresso il suo entusiasmo: “In Basilicata ho trovato un calore umano straordinario, un’accoglienza sincera e ho incontrato degli artigiani del cibo che incarnano la vera essenza del territorio.

È stata un’esperienza magica, ricca di sapori indimenticabili e panorami mozzafiato.

Dopo la fase estiva, desidero esplorare il volto invernale della Lucania, un percorso che da Matera ci condurrà nel cuore del Pollino, alla scoperta di sapori ed emozioni autentici, capaci di emozionare e ispirare.

” Il progetto mira a svelare la ricchezza culturale e naturale della regione, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e memorabile.