Fragola Lucana: Un Gioiello d’Eccellenza dalla Basilicata

La fragola lucana, gioiello agroalimentare della Basilicata, ha recentemente brillato al Salone della Dieta Mediterranea di Paestum, un evento di respiro nazionale che celebra la filosofia di vita intrinseca al bacino del Mediterraneo e ne esalta le sue produzioni di eccellenza. La presenza regionale, orchestrata sotto il marchio “Basilicata Tipica”, ha generato un notevole fermento e un vivo apprezzamento, come testimoniato dalla giunta regionale in una comunicazione ufficiale.La scelta di mettere in vetrina la fragola lucana si è rivelata particolarmente efficace, andando oltre la semplice esposizione di un prodotto agricolo. Come sottolineato dall’Assessore regionale alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Carmine Cicala, questa varietà incarna una narrazione complessa e profonda: una storia radicata nel territorio, un impegno verso la qualità intrinseca e una filosofia di sostenibilità applicata. La fragola lucana si configura, dunque, non solo come un’eccellenza gustativa, ma come un vero e proprio volano per lo sviluppo locale, un potente attrattore turistico e un emblema culturale che identifica la regione.L’evento ha offerto al pubblico l’opportunità di immergersi nel mondo della fragola lucana attraverso degustazioni guidate, esperienziali e divulgative. Queste iniziative hanno permesso di esaltare non solo le sue caratteristiche organolettiche, la sua dolcezza intensa e l’aroma inconfondibile, ma anche le pratiche agricole sostenibili adottate dai produttori. Si è discusso, inoltre, del percorso in corso per l’ottenimento del marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta), un tassello fondamentale per consolidare la sua identità distintiva e per rafforzare la sua posizione nel mercato, non solo italiano, ma anche internazionale. L’IGP rappresenta un riconoscimento formale del legame inscindibile tra il prodotto e il suo territorio d’origine, garantendo ai consumatori un’autentica esperienza sensoriale e un’eccellenza certificata. La fragola lucana, quindi, si proietta verso il futuro, portando con sé i valori di una regione che sa coniugare tradizione, innovazione e sostenibilità, contribuendo attivamente alla promozione del patrimonio agroalimentare italiano nel mondo.

