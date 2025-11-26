Calabria: il vino calabrese verso nuovi orizzonti nel 2026

Il panorama enologico calabrese si appresta a un 2026 di significativa risonanza, con un’iniziativa volta a proiettare l’eccellenza vitivinicola regionale verso nuovi orizzonti e a consolidare un’identità di marca coerente e riconoscibile.

L’impegno della Regione Calabria, incarnato nel claim “Calabria Straordinaria”, si traduce in un piano strategico che punta a potenziare la presenza e la percezione delle denominazioni calabresi nei mercati italiani ed europei, con un focus particolare sulla capitale Roma, fulcro di un pubblico sempre più attento e sensibile alle peculiarità dei vini locali.

L’anno si aprirà con un evento di richiamo, diretto al mondo del commercio specializzato e agli appassionati capitolini, un’occasione per presentare una selezione rappresentativa delle eccellenze regionali attraverso degustazioni guidate e incontri dedicati.

Ma il 2026 non si limita a replicare iniziative consolidate; si tratta di un’evoluzione, un impegno a narrare una storia vitivinicola autentica, radicata nel territorio e proiettata verso il futuro.

Come sottolinea l’Assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo, l’obiettivo primario è garantire una narrazione solida e coerente, che celebri non solo la qualità intrinseca dei vini, ma anche la forza delle tradizioni, l’identità regionale e le visioni innovative che ne guidano l’evoluzione.

Roma funge da punto di partenza strategico, ma l’ambizione proietta lo sguardo oltre i confini nazionali, verso mercati internazionali sempre più stimolanti.

La partecipazione a ProWein, fiera tedesca di riferimento, si conferma appuntamento imprescindibile, testimoniando una crescente affinità con il mercato tedesco, supportata da una ristorazione di alto livello che ricerca in Calabria qualità e unicità.

Tale presenza non è un evento isolato, bensì parte di un ciclo di iniziative destinate a caratterizzare l’intera annualità 2026.

L’impegno per l’espansione si concretizza anche con un ampliamento dello spazio dedicato ai vini calabresi nell’ambito di Wine Paris, riconoscimento dell’importanza di intercettare i mercati più strategici.

Vinitaly, la più importante fiera italiana del vino, sarà teatro di un calendario fitto di appuntamenti: degustazioni tematiche, focus dedicati alle denominazioni regionali e incontri diretti con giornalisti italiani e internazionali.

Si consolida inoltre la partnership con Vinitaly and the City, che nella sua terza edizione si terrà a Sibari, offrendo un’esperienza immersiva nel cuore del territorio calabrese.

L’Assessore Gallo ha ribadito come sia cruciale non solo esportare il vino calabrese, ma anche accogliere i protagonisti del settore nella regione, per permettere loro di sperimentare in prima persona la ricchezza del paesaggio, l’autenticità delle tradizioni e la passione che anima i viticoltori.

In quest’ottica, un calendario di eventi diversificati animerà il territorio calabrese.

Il comune di Cirò sarà protagonista del prestigioso Merano WineFestival, che dal 6 all’8 giugno 2026 tornerà in Calabria per un’immersione totale nei luoghi, nei vitigni e nelle storie che costituiscono il suo patrimonio enologico.

Cirò ospiterà anche la Sessione Rosè del Concours Mondial de Bruxelles, un riconoscimento della partnership storica con l’organizzazione belga e un’occasione per accogliere operatori del settore provenienti da tutto il mondo.

In sintesi, il 2026 si preannuncia come un anno di consolidamento e crescita per il vino calabrese, un percorso volto a celebrare la sua unicità e a proiettarlo verso un futuro di successi.