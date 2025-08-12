HomeRegioniCalabriaCavatelli De.Co.: Un Orgoglio Gastronomico per Crotone

Cavatelli De.Co.: Un Orgoglio Gastronomico per Crotone

Calabria
La recente approvazione da parte della Commissione Comunale per le Denominazioni Comunali (De.Co.) di Crotone sancisce l’ingresso dei cavatelli nel prestigioso registro dei prodotti agroalimentari tipici. Questa decisione non è un mero atto amministrativo, ma un segnale tangibile dell’impegno del territorio a preservare e promuovere un patrimonio gastronomico intrinsecamente legato all’identità culturale crotonese.La De.Co., un riconoscimento locale che affianca il più noto marchio DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta), rappresenta uno strumento cruciale per la valorizzazione di produzioni artigianali e agricole che incarnano la storia e le tradizioni di un luogo. Nel caso dei cavatelli, si tratta di una pasta fresca di semola di grano duro, dalla forma irregolare e allungata, caratterizzata da una cavità centrale ottenuta attraverso un processo manuale, un’arte tramandata di generazione in generazione. Questo metodo artigianale, in contrapposizione alle produzioni industriali, conferisce al cavatello una consistenza e un sapore unici.La Commissione, presieduta dall’assessore Maria Bruni e composta da rappresentanti del Comune (consiglieri Andrea Devona e Ginetta Tallarico) e delle principali associazioni di categoria (Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori, Confartigianato, Coldiretti), testimonia l’ampia partecipazione e il consenso attorno a questa iniziativa. La composizione eterogenea riflette la consapevolezza che la valorizzazione agroalimentare è un processo complesso che coinvolge l’intera filiera, dai produttori agricoli agli artigiani, fino alle organizzazioni che li rappresentano.L’assessore Bruni sottolinea come la De.Co. non sia solo un bollino di qualità, ma un potente motore di sviluppo economico per le imprese locali. Il marchio Deco offre visibilità e credibilità, facilitando l’accesso a nuovi mercati e incrementando le opportunità di crescita. L’etichettatura con la De.Co. funge da garanzia per il consumatore, che può riconoscere un prodotto autentico, legato al territorio e realizzato con metodi tradizionali.Tuttavia, l’approvazione dei cavatelli De.Co. è solo il primo passo di un percorso più ampio. L’obiettivo ambizioso è la creazione di un “paniere” di prodotti territoriali distintivi, capaci di raccontare la ricchezza e la varietà del patrimonio agroalimentare crotonese. Questo implica un impegno costante nella ricerca di nuove eccellenze, nella promozione della sostenibilità ambientale e sociale, e nella formazione di una nuova generazione di produttori consapevoli e appassionati. La collaborazione tra associazioni di categoria, istituzioni e operatori del settore sarà fondamentale per costruire un’identità gastronomica forte e riconoscibile, capace di competere sui mercati nazionali e internazionali e di contribuire alla rivitalizzazione economica e culturale del territorio. La De.Co. dei cavatelli diventa, quindi, un simbolo di questo impegno, un invito a riscoprire e celebrare le radici del gusto crotonese.

Related Articles

Librandi: Resilienza Enologica tra Storia, Scienza e Futuro

Librandi: un percorso di resilienza enologica tra storia, scienza e futuroL'enologia calabrese si confronta...

Birra Calabria: Successo e Crescita del Panorama Brassicolo Regionale

Il panorama brassicolo calabrese sta vivendo una stagione di crescita significativa, un'evoluzione che si...

Rinascita Zibibbo: la Storia di un Agronomo e la sua Terra

Rinascita di un Vitigno, Eredità di una Terra: la Storia di Giovanni Celeste Benvenuto...

Carletto: L’amaro delle Valli Cupe, un omaggio alla terra e a Carmine Lupia.

Dalle profondità delle Valli Cupe, un territorio sospeso tra storia millenaria e biodiversità straordinaria,...

Masaf a Vinitaly: Innovazione, Tradizione e Patrimonio UNESCO

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) si presenta a Vinitaly...

Felice Venanzi Campione Italiano del Bergamotto: Trionfo a Reggio Calabria

Il prestigioso Campionato Italiano del Bergamotto, ospitato a Reggio Calabria e promosso da Apei...

Cirò Classico DOCG: Un Traguardo per la Calabria e il Vino Italiano

Il panorama vitivinicolo italiano celebra un traguardo significativo con il riconoscimento ufficiale del Cirò...

