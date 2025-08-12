HomeRegioniCalabriaCirò Classico DOCG: Un Traguardo per la Calabria e il Vino Italiano

Cirò Classico DOCG: Un Traguardo per la Calabria e il Vino Italiano

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
Calabria
Articolo precedente
44 Anni di Canestrato: Viaggio nel Gusto e nella Storia
Articolo successivo
Grangusto: Alla Scoperta del Pomodoro, Dalla Terra alla Tavola

Il panorama vitivinicolo italiano celebra un traguardo significativo con il riconoscimento ufficiale del Cirò Classico. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Masaf) ha comunicato che la Commissione Europea ha concesso una protezione di pregio al vino calabrese, attribuendo la Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) e approvandone l’inserimento nel registro europeo come Indicazione Geografica Protetta (IGP).Questa designazione non è un mero atto burocratico, ma il coronamento di un lungo percorso volto a salvaguardare un’identità terriera e un’arte enologica profondamente radicate nel territorio. Il Cirò Classico, con la sua storia secolare e la sua peculiare espressione organolettica, incarna un patrimonio culturale e agronomico che necessita di tutela. L’IGP, a differenza di altre denominazioni meno stringenti, garantisce un controllo rigoroso su ogni fase di produzione, dalla coltivazione delle uve alla vinificazione, assicurando al consumatore un prodotto autentico e fedele alle caratteristiche tradizionali.L’importanza di questo riconoscimento va ben oltre l’ambito economico. Il Cirò Classico, situato in una regione spesso marginalizzata e con sfide socio-economiche significative, acquisisce un nuovo valore aggiunto, contribuendo a promuovere il turismo enogastronomico e a sostenere l’occupazione locale. La denominazione, con la sua specifica tipologia di uve e le sue regole di produzione, è espressione di un microclima unico, di una composizione del suolo particolare e di una sapienza contadina tramandata di generazione in generazione.L’approvazione da parte dell’Unione Europea sigilla, inoltre, il lavoro incessante di produttori, consorzi e istituzioni che hanno perseguito con determinazione questo obiettivo. Si tratta di un investimento nel futuro del vino calabrese, un segnale di riconoscimento per un territorio che custodisce tesori nascosti e un’eccellenza capace di competere sui mercati internazionali. Il Cirò Classico IGP non è solo un vino, ma un simbolo dell’impegno per la qualità, la sostenibilità e la valorizzazione del patrimonio italiano. Rappresenta un’opportunità per rafforzare l’immagine della Calabria e per promuovere un’agricoltura consapevole e rispettosa dell’ambiente, capace di coniugare tradizione e innovazione.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Librandi: Resilienza Enologica tra Storia, Scienza e Futuro

Librandi: un percorso di resilienza enologica tra storia, scienza e futuroL'enologia calabrese si confronta...

Birra Calabria: Successo e Crescita del Panorama Brassicolo Regionale

Il panorama brassicolo calabrese sta vivendo una stagione di crescita significativa, un'evoluzione che si...

Cavatelli De.Co.: Un Orgoglio Gastronomico per Crotone

La recente approvazione da parte della Commissione Comunale per le Denominazioni Comunali (De.Co.) di...

Rinascita Zibibbo: la Storia di un Agronomo e la sua Terra

Rinascita di un Vitigno, Eredità di una Terra: la Storia di Giovanni Celeste Benvenuto...

Carletto: L’amaro delle Valli Cupe, un omaggio alla terra e a Carmine Lupia.

Dalle profondità delle Valli Cupe, un territorio sospeso tra storia millenaria e biodiversità straordinaria,...

Masaf a Vinitaly: Innovazione, Tradizione e Patrimonio UNESCO

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) si presenta a Vinitaly...

Felice Venanzi Campione Italiano del Bergamotto: Trionfo a Reggio Calabria

Il prestigioso Campionato Italiano del Bergamotto, ospitato a Reggio Calabria e promosso da Apei...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.