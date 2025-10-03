Clementina Festival: celebrare un’eccellenza calabrese.

Il Clementina Festival, un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Corigliano-Rossano con il supporto strategico della Regione Calabria, attraverso l’agenzia Arsac, si propone come un catalizzatore per la riscoperta e la celebrazione di un patrimonio agroalimentare e culturale di inestimabile valore.

L’evento, in programma dal 23 al 25 ottobre, non si limita a una semplice vetrina del frutto, ma ambisce a costruire una narrazione complessa e coinvolgente che intreccia l’eccellenza della clementina con l’identità del suo territorio d’origine, la Piana di Sibari, luogo simbolo della nascita della coltivazione italiana.

In un contesto globale segnato da sfide economiche e da una crescente necessità di ri-pensare il ruolo dell’agricoltura, il Festival si configura come un intervento mirato a promuovere una strategia di valorizzazione che va ben oltre le tradizionali azioni di marketing. Il sindaco Flavio Stasi sottolinea la necessità di un impegno profondo e radicale, una visione a lungo termine che ponga al centro la riscoperta e la comunicazione autentica delle radici culturali e produttive che rendono unica la clementina di Corigliano-Rossano.

L’obiettivo è chiaro: affermare la clementina come un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale ed europeo, un simbolo di qualità, tradizione e innovazione.

I nuovi canali social, Facebook e Instagram, rappresentano l’avvio di un percorso digitale volto a creare una vera e propria comunità.

Non si tratta semplicemente di diffondere immagini e informazioni, ma di favorire un dialogo aperto e partecipativo con un pubblico sempre più ampio, includendo le nuove generazioni e stimolando l’interesse verso un prodotto legato a un territorio ricco di storia e potenzialità.

L’iniziativa intende trascendere i confini fisici, creando uno spazio virtuale dove i valori del territorio, la passione dei produttori e la qualità del frutto possano incontrare e connettersi con un pubblico globale.

Il Clementina Festival si propone, quindi, come un progetto di sviluppo territoriale che guarda al futuro, valorizzando un’eccellenza agroalimentare e costruendo un’identità forte e riconoscibile, capace di generare opportunità economiche e di promuovere la cultura del territorio.

Un’occasione per riscoprire le radici, celebrare la passione e coltivare il futuro.