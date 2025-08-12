Felice Venanzi Campione Italiano del Bergamotto: Trionfo a Reggio Calabria

Il prestigioso Campionato Italiano del Bergamotto, ospitato a Reggio Calabria e promosso da Apei – Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana – si è concluso con la vittoria di Felice Venanzi, co-titolare della rinomata Pasticceria Grué di Roma. Un traguardo che celebra non solo l’abilità di un pasticcere, ma anche la valorizzazione di un prodotto unico e distintivo: il bergamotto di Reggio Calabria, fiore all’occhiello della regione e ingrediente sempre più centrale nell’evoluzione della pasticceria italiana contemporanea.La competizione, sostenuta dalla Regione Calabria e dal Museo Nazionale del Bergamotto, ha selezionato dieci finalisti tra ben trentadue candidati provenienti da ogni angolo d’Italia. Un numero impressionante che testimonia l’interesse e la crescente importanza di questo evento, dedicato a esaltare le potenzialità del bergamotto, un agrume dalle qualità organolettiche complesse e dal profumo inconfondibile. La giuria, un panel di eccellenze del settore, presieduta dal Maestro Iginio Massari e affiancata da figure di spicco come i pluripremiati Maestri francesi Pascal Lac e Thierry Bamas, unitamente all’Executive Pastry Chef di Harrods Markus Bohr, ha valutato le creazioni dei finalisti in tre categorie: torta da credenza, lievitato e torta gelato, un’ampia gamma che ha permesso di esplorare le diverse applicazioni del bergamotto in pasticceria. La vittoria di Felice Venanzi è stata sancita dalla sua capacità di interpretare l’ingrediente con audacia e raffinatezza, combinandolo con altri sapori e textures per creare opere d’arte commestibili. “Gioia Reggina,” una torta che fonde la fragranza del bergamotto con la ricchezza del pistacchio, e “Bergamìa,” una torta gelato che gioca con le temperature e le consistenze del pan di spagna, del semifreddo e del gelato, hanno conquistato i palati della giuria e il favore del pubblico, che ha assegnato a Venanzi un ulteriore premio.Felice Venanzi, nato nel 1983, rappresenta una nuova generazione di pasticceri, un percorso inusuale che lo ha visto appassionarsi alla pasticceria dopo una formazione in Scienze Politiche. Insieme alla moglie Marta Boccanera, guida la Pasticceria Grué, un’azienda familiare romana nata nel 1914 e riconosciuta da Forbes e dal Gambero Rosso per la sua qualità e innovazione.La vittoria al Campionato Italiano del Bergamotto non è solo un riconoscimento personale per Felice Venanzi, ma un’opportunità per promuovere la conoscenza e l’apprezzamento del bergamotto di Reggio Calabria, un patrimonio gastronomico che merita di essere scoperto e celebrato ben oltre i confini regionali. La sua ambizione è quella di portare queste creazioni innovative nella pasticceria romana, contribuendo a diffondere la cultura del bergamotto e a elevare il livello della pasticceria italiana. Un trionfo che unisce tradizione, innovazione e passione per l’eccellenza.