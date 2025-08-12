Masaf a Vinitaly: Innovazione, Tradizione e Patrimonio UNESCO

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) si presenta a Vinitaly and the City, dal 18 al 20 luglio nel suggestivo contesto del Parco Archeologico di Sibari, con un programma inedito e multiforme, concepito per dialogare con il pubblico e gli operatori del settore. L’evento, ben più di una semplice esposizione, si configura come una piattaforma di incontro tra tradizione, innovazione e sostenibilità, tessendo un filo conduttore tra la cultura alimentare italiana e le sfide del futuro.Il Masaf, in questo contesto, assume un ruolo attivo e propositivo, articolando la sua presenza attorno a un ampio stand dedicato alla tutela e valorizzazione della filiera agroalimentare, con un focus particolare sulla promozione della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Immateriale dell’Umanità presso l’UNESCO – un riconoscimento che ne sottolinea il valore culturale, sociale ed economico a livello globale.Il cuore pulsante dell’iniziativa risiede nell’intreccio tra talk di approfondimento e degustazioni guidate, pensate per offrire un’esperienza sensoriale completa e stimolare la riflessione critica. Gli incontri con esperti del settore esploreranno tematiche cruciali per il futuro dell’agroalimentare, dalla semplificazione delle procedure della Politica Agricola Comune (PAC), con le iniziative dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), al contrasto alle attività illecite che minano la trasparenza del mercato.Un elemento distintivo del programma è la dimostrazione pratica del lavoro svolto dall’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi (ICQRF) nella verifica dell’autenticità dei nuovi contrassegni di Stato, garantendo ai consumatori un’informazione accurata e trasparente. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) contribuirà con approfondimenti sulla biodiversità, un patrimonio inestimabile da preservare e valorizzare, e sull’innovazione tecnologica applicata al settore, con particolare attenzione alle pratiche agricole sostenibili e all’utilizzo di risorse naturali.Le degustazioni di vino e olio, momenti conviviali e di scoperta, saranno occasione per apprezzare la ricchezza e la varietà del territorio italiano, esaltando le caratteristiche organolettiche dei prodotti tipici. L’interattività è un altro punto di forza: un gioco a quiz, ideato dall’ICQRF, metterà alla prova le conoscenze dei partecipanti sull’etichettatura dei prodotti agroalimentari, promuovendo una maggiore consapevolezza dei consumatori.La Direzione Pesca, con la sua proposta “Sapori del Mare”, abbinerà i prodotti ittici alle eccellenze vinicole, offrendo un viaggio gustativo inedito e stimolante. Per facilitare l’accesso alle informazioni e agli strumenti a disposizione delle imprese agricole, sarà attivo uno sportello informativo con personale qualificato del Ministero e degli enti collegati, pronto a fornire consulenza e supporto per migliorare la qualità, la sostenibilità e la sicurezza delle produzioni agroalimentari. L’obiettivo è fornire risposte concrete alle esigenze del settore, promuovendo un modello di sviluppo agricolo responsabile e orientato al futuro.