Mezzogiorno: Un Viaggio Gastronomico dal Sud Italia a Londra

Mezzogiorno: Un Viaggio Gastronomico nel Cuore del Sud Italia a LondraNel cuore di Londra, il lussuoso Corinthia London si appresta ad accogliere “Mezzogiorno”, un nuovo ristorante che incarna l’essenza del Sud Italia, firmato dallo chef calabrese Francesco Mazzei.

L’apertura, prevista per il 20 novembre, rappresenta non solo un’evoluzione nella carriera di Mazzei – già noto per la sua partecipazione a Masterchef delle celebrità e per aver curato la cena in onore di Re Carlo a Highgrove House – ma anche una dichiarazione d’amore verso le tradizioni culinarie e la vibrante cultura del Mezzogiorno.

L’ex Northall Restaurant si trasforma in un palcoscenico dedicato alla convivialità e alla generosità tipiche del Sud.

Il design, frutto della visione dello studio Afroditi, evoca l’atmosfera calda e luminosa dei palazzi barocchi calabresi e pugliesi, con un’attenzione particolare all’uso della pietra naturale, che crea un ambiente accogliente e suggestivo.

“Mezzogiorno” non è semplicemente un ristorante; è un’immersione sensoriale volta a condividere lo stile di vita italiano, fatto di pasti condivisi, risate e un profondo senso di appartenenza.

L’esperienza inizia già all’ingresso, con un percorso che conduce gli ospiti attraverso la cucina, un cuore pulsante di attività, prima di accedere a un ambiente che fonde l’autenticità rustica con un’eleganza sofisticata.

La Calabria, terra natale di Mazzei, è un crogiolo di sapori intensi e contrastanti, un’eredità che si riflette nella cucina locale: dal pungente aroma del peperoncino alla ricchezza della ‘nduja, dalla soppressata alle note profumate del bergamotto.

Questi ingredienti, pilastri di un patrimonio gastronomico radicato nella semplicità e nella forza dei prodotti del territorio, saranno protagonisti di un menù che celebra l’eccellenza del Sud.

Il percorso culinario proposto a “Mezzogiorno” è un viaggio attraverso le regioni italiane, una reinterpretazione contemporanea dei classici, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla valorizzazione delle filiere corte.

Gli ingredienti stagionali e i fornitori locali saranno privilegiati, garantendo freschezza e autenticità.

Tra le proposte spiccano piatti che omaggiano le tradizioni regionali, come il Granchio scozzese con panzanella toscana, una rivisitazione del classico piatto estivo, gli irresistibili Tortelli al tartufo bianco umbro, e la celebre Le Quattro Paste di Roma – Cacio e Pepe, Gricia, Carbonara e Amatriciana – un vero e proprio inno alla pasta romana.

La Bistecca alla Fiorentina, simbolo della cucina toscana, e il celebre Massive Marsala Tiramisu di Mazzei concluderanno il pasto in un crescendo di sapori.

Una carta dei vini accuratamente selezionata, che celebra le eccellenze enologiche italiane, e un vivace bar dedicato agli aperitivi e ai cocktail, completano un’esperienza gastronomica che promette di trasportare gli ospiti in un’oasi di gusto e di calore nel cuore di Londra, offrendo un assaggio autentico del Sud Italia.