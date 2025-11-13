1947 Pizza Fritta: un decennio di gusto e solidarietà a Napoli

A dieci anni dalla sua apertura nel cuore pulsante del Rione Forcella, 1947 Pizza Fritta celebra un decennio di storia gastronomica e legami profondi con la comunità napoletana, dedicando un omaggio speciale all’attrice e figura di spicco culturale, Marisa Laurito.

L’iniziativa, più di un semplice evento promozionale, si configura come un gesto concreto di sostegno alla musica e ai giovani del territorio.

Vincenzo Durante, ideatore e anima di 1947 Pizza Fritta, ha voluto onorare l’attrice e direttrice artistica del Teatro Trianon Viviani, persona a lui legata da sincera amicizia e reciproco rispetto, attraverso la creazione di una pizza inedita, la “Marisa”.

Un’esplosione di sapori mediterranei, con una crema generosa di genovese, il contrasto pungente del pepe, la dolcezza della provola e del pecorino, il profumo inconfondibile del basilico fresco.

Ma il valore dell’iniziativa trascende il gusto.

La vendita della “Marisa” – disponibile dal 12 novembre al 6 gennaio – sarà interamente devoluta all’associazione L’Altra Napoli EF, attraverso il suo progetto “La Porta dei Sogni”.

Quest’ultimo offre percorsi musicali gratuiti a bambini e ragazzi provenienti da contesti socio-economici difficili, offrendo loro un’opportunità di crescita personale e professionale, un vero e proprio investimento sul futuro della città.

La cerimonia di consegna, prevista immediatamente dopo le festività, rappresenterà un momento di condivisione e celebrazione per l’intera comunità.

L’evento ha visto la partecipazione di Marisa Laurito, entusiasta del gesto e attenta sostenitrice delle iniziative a favore dei giovani.

L’occasione è stata arricchita da una degustazione che ha permesso a tutti i presenti di apprezzare non solo la nuova “Marisa”, ma anche alcune delle pizze fritte che hanno segnato il percorso di 1947 Pizza Fritta.

Tra queste, la “Carmela”, dedicata alla madre di Durante, un classico intramontabile, e la “Faccia Gialla”, un tributo al patrono di Napoli e al suo amato padre, Gennaro.

L’innovazione continua a essere un pilastro dell’offerta di 1947 Pizza Fritta, testimoniata dalle nuove proposte realizzate in collaborazione con Francesco Francione, chef del bistrot Quostro.

La “Sud”, un omaggio ai sapori calabresi con ‘nduja, peperone crusco, burrata e scorzetta di limone, e l’audace “Cannolo di Pizza”, una cialda fritta che racchiude un ripieno goloso di ricotta di bufala, composta di pomodorino del Piennolo, gocce di cioccolato fondente e una delicata polvere di pomodorino del Piennolo, dimostrano la volontà di sperimentare e reinterpretare la tradizione, sempre con un occhio al territorio e alle sue eccellenze.

Questo decennale non è solo una celebrazione di un successo gastronomico, ma un profondo atto di amore verso Napoli e i suoi giovani talenti.