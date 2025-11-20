Alimentazione: Qualità, Accessibilità e Futuro Sostenibile

Un Nuovo Imperativo per l’Alimentazione: Qualità, Accessibilità e Educazione al Consumo ResponsabileNapoli è stata il palcoscenico di un’iniziativa dirompente, un vero e proprio manifesto programmatico per un futuro alimentare più equo e consapevole.

Presentato nell’ambito di Gustus, il salone dedicato all’agroalimentare, il documento, frutto della sinergia tra l’associazione Agrocepi, Città della Scienza e l’associazione nazionale dei consumatori Certoconsumo, non si limita a dichiarare intenti, ma traccia un percorso concreto per promuovere un’alimentazione sana e accessibile a tutti.

Il convegno “Orientare ed educare al consumo di qualità, una scelta di futuro”, punto di partenza di questa avventura, ha visto convergere voci autorevoli provenienti dal mondo dell’agroalimentare, dell’educazione, della politica e della finanza.

Il dibattito, brillantemente moderato da Silvana Cicillini, presidente Agrocepi Napoli, ha evidenziato l’urgenza di un cambio di paradigma, allontanandosi da modelli di consumo guidati da logiche di mero profitto e orientandosi verso scelte alimentari sostenibili, trasparenti e rispettose della salute dei consumatori e dell’ambiente.

L’iniziativa si articola in una serie di azioni mirate.

In primis, la creazione di una vetrina permanente presso Città della Scienza, uno spazio dedicato alla scoperta e alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio, con un’attenzione particolare ai giovani, futuri consumatori e protagonisti di un cambiamento culturale.

Parallelamente, una campagna informativa rivolta ai distributori di frutta e verdura nelle scuole, sostenuta da un progetto pilota che coinvolge i Ministeri dell’Istruzione e dell’Agricoltura, il Crea e l’Ismea, mira a sensibilizzare i più giovani sull’importanza di un’alimentazione equilibrata e consapevole.

Un elemento di forte impatto è la nascita del “Villaggio Tipicamente Sud”, un evento annuale che, in una piazza di Napoli, offrirà ai cittadini l’opportunità di conoscere e apprezzare la ricchezza e la diversità dei prodotti agroalimentari del Mezzogiorno.

Questo spazio, più di un semplice mercato, sarà un luogo di incontro, di scambio di conoscenze e di celebrazione della cultura gastronomica locale.

Il convegno si è concluso con la consegna del prestigioso Premio nazionale QualitàConsumo, a cura di Certoconsumo e #Agrocepi, a dodici aziende agroalimentari del centrosud, riconosciute per il loro impegno nella tutela della sicurezza, della qualità e della sostenibilità dei prodotti offerti.

Tra i premiati, realtà di spicco come il Consorzio della Ricotta di Bufala Campana Dop, Agrinusco, Villa Dora, MYO, Dasca, La Sfoglia d’oro, Marfisi Carni, Vinosia, Vitrosele, Olio Guglielmi, Azienda Vocaturi e Costa del Cilento, testimonianza della vitalità e dell’innovazione del settore agroalimentare meridionale.

Questa iniziativa non è solo un manifesto, ma un vero e proprio contratto con il futuro, un impegno a costruire un sistema alimentare più giusto, trasparente e sostenibile, in cui la qualità, l’accessibilità e l’educazione al consumo responsabile siano i pilastri fondamentali.

Un’eredità preziosa per le generazioni a venire.