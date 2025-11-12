Brumalia: Vino, Cultura e Tradizioni nel Cilento

Brumalia: Un Viaggio Sensoriale tra Storia, Vino e Cultura del CilentoRitorna a Casal Velino Capoluogo, con rinnovato fervore, l’attesissimo appuntamento novembrino: Brumalia, l’Antica Festa del Vino.

Un evento che, fedele all’aforisma di Terenzio (“Sine Baccho, sine Cerere, friget Venus”), celebra il profondo legame tra l’uomo, la terra e il nettare divino, risvegliando l’eco di un passato greco-romano che ha plasmato queste terre.

Brumalia non è solo una festa del vino, ma un’immersione nella cultura, nella storia e nelle tradizioni di un territorio ricco di identità.

Quest’anno, l’edizione si arricchisce di novità significative, volte a valorizzare l’esperienza del visitatore e a rafforzare il legame con il territorio.

In un gesto simbolico, per allontanare presunte influenze negative legate al numero 4, è stato istituito il primo Palio delle Botti Casalvelinese.

Un evento sportivo e spettacolare, che vedrà le frazioni del comune sfidarsi in una gara di abilità e tradizione, tra rotolamenti di botti e cerchi, evocando antiche usanze e spirito di comunità.

Un’altra innovazione di rilievo è la nascita di Radio Brumalia, una web radio in diretta dalla suggestiva piazza del Municipio, curata dal dinamico duo Vassa e Leone.

La radio si propone di essere la voce ufficiale della festa, raccontando le tre serate attraverso interviste, dirette, musica e commenti, creando un’esperienza sonora coinvolgente per chi partecipa di persona e per chi segue l’evento da remoto.

La kermesse si svilupperà su tre serate, ognuna dedicata a celebrare la ricchezza enogastronomica del Cilento.

Gli stand, numerosi e variegati, offriranno un percorso di degustazione tra i sapori autentici del territorio, con un’attenzione particolare all’offerta per esigenze alimentari specifiche, inclusi prodotti gluten-free e vegan, per garantire l’accessibilità a tutti i visitatori.

Il variegato programma musicale vedrà alternarsi artisti di diversa provenienza e genere.

Venerdì sera, l’estro narrativo di Contastorie Domenico Monaco aprirà le danze, seguito dall’energia contagiosa di Rittantico.

Sabato, gli Settebocche e il talentuoso Luca Gui intratterranno il pubblico con performance coinvolgenti.

Domenica, la Fruitjoy Big Band concluderà la festa con i suoi ritmi travolgenti.

Durante i pranzi del sabato e della domenica, la voce delicata di Valentina Montone, in duo itinerante, accompagnerà i commensali in un’atmosfera di festa.

Confermata la tradizione della degustazione guidata, un momento di approfondimento e scoperta delle eccellenze enologiche del Cilento.

Tre cantine, scelte per rappresentare la diversità e la qualità del territorio, si susseguiranno nelle serate, offrendo ai partecipanti un percorso di degustazione esperienziale.

Venerdì sarà ospite la Cantina Alfonso Rotolo di Rutino, simbolo di una viticoltura radicata nella tradizione.

Sabato, le Cantine Cobellis di Vallo della Lucania presenteranno i propri vini, frutto di una passione per l’innovazione.

Infine, domenica, le Cantine Albamarina di Centola condivideranno le proprie creazioni, espressione di un legame profondo con il mare.

Brumalia non è solo una festa, ma un viaggio sensoriale che celebra la storia, la cultura e i sapori autentici del Cilento.