Calici di Stelle 2024: Vino, Pizza e Magia Italiana

Calici di Stelle 2024: Un Viaggio Sensoriale tra Vino, Pizza e Identità ItalianaL’estate italiana si tinge di profumi e sapori unici con il ritorno di Calici di Stelle, l’evento estivo del Movimento Turismo del Vino (MTV) che quest’anno, dal 25 luglio al 24 agosto, si propone come un’esperienza multisensoriale capace di celebrare il patrimonio enogastronomico del nostro Paese. La nuova edizione di Calici di Stelle, più che un semplice festival, si configura come un vero e proprio percorso di scoperta, un dialogo armonioso tra due eccellenze italiane: il vino e la pizza.Quest’anno, la formula tradizionale si arricchisce di una collaborazione inedita e stimolante: le cantine aderenti al MTV accolgono i maestri pizzaioli dell’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), creando sinergie creative che si concretizzano in degustazioni guidate, masterclass dedicate all’abbinamento cibo-vino, laboratori pratici per aspiranti sommelier e pizzaioli, show cooking aperti al pubblico e altre iniziative pensate per esaltare la complessità e la ricchezza di questo connubio. L’evento, fedele alla sua missione, promuove un consumo responsabile. La partnership consolidata con Wine In Moderation, attraverso attività informative e offerte speciali per chi guida, sensibilizza i visitatori, con un focus particolare sui giovani, a un approccio consapevole al vino.Oltre la Degustazione: Un’Esperienza CondivisaCalici di Stelle 2024 introduce anche “Stasera mi sento…”, un gioco interattivo pensato per coinvolgere attivamente i partecipanti. Questo elemento ludico incoraggia la condivisione di impressioni e sensazioni sui social media, trasformando ogni serata in un’opportunità di narrazione personale. La scelta del vino che meglio rappresenta l’atmosfera del momento e la condivisione di una fotografia diventano così elementi chiave per creare una comunità di appassionati.Il calendario dell’evento si estende ben oltre le degustazioni classiche, abbracciando un ventaglio di proposte per tutti i gusti: pic-nic suggestivi immersi tra le vigne, aperitivi rilassanti a bordo piscina, cene romantiche illuminate dalle candele. A rendere l’atmosfera ancora più magica, musica dal vivo, performance artistiche e installazioni che si integrano perfettamente con il paesaggio vitivinicolo.Un tocco di magia si aggiunge con l’introduzione di osservazioni astronomiche tra i filari, un’occasione unica per ammirare il cielo stellato attraverso telescopi e cannocchiali, creando un legame simbolico tra la tradizione vitivinicola e l’immensità dell’universo.”Questa edizione di Calici di Stelle è un omaggio all’Italia più autentica,” afferma Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente MTV Italia. “Vogliamo celebrare le identità regionali attraverso abbinamenti studiati nei minimi dettagli, frutto della passione e dell’esperienza dei nostri produttori e dei Brand Ambassador di AVPN.”Antonio Pace, presidente AVPN, condivide l’entusiasmo: “L’adesione alla proposta di MTV è stata immediata. Il vino e la pizza, insieme, rappresentano l’essenza del gusto italiano, un patrimonio da valorizzare e condividere.”