Campi Flegrei: Sapori Autentici e Innovazione Gastronomica

I Campi Flegrei: un’Oasi di Autenticità e Sapori nel Cuore del MediterraneoI Campi Flegrei emergono, con sempre maggiore intensità, come destinazione privilegiata anche al di fuori della consueta stagione turistica, confermando un trend di afflusso che si proietta con ottimismo verso le imminenti festività invernali.

L’attrattiva non risiede unicamente nel ricco patrimonio archeologico che racconta millenni di storia, ma soprattutto in un’esperienza enogastronomica autentica e coinvolgente, che ha eletto questa zona come cornice ideale anche per celebrazioni e matrimoni.

L’incremento delle presenze è particolarmente significativo tra i visitatori internazionali, con un notevole aumento di turisti provenienti da Russia, Stati Uniti e Francia, alla ricerca di un viaggio emozionale e ricco di scoperte.

In risposta a questa crescente domanda, nasce Casa Carannante, un progetto innovativo che si sviluppa all’interno del Caracol di Bacoli.

Questa iniziativa, frutto dell’ingegno dello chef stellato Angelo Carannante, coadiuvato dal restaurant manager e sommelier Ciro Sannino, si propone di offrire un’esperienza culinaria “inclusiva e identitaria”, che celebra le radici e le tradizioni locali con un tocco di creatività e modernità.

L’idea, condivisa e sostenuta da Roberto Laringe, presidente di Federalberghi Campi Flegrei, e dall’imprenditore Alfredo Gisonno, riflette una volontà di valorizzare il territorio e ampliare l’offerta turistica.

“Per la prima volta apriamo le porte del Caracol anche durante la stagione fredda,” spiega Laringe, “e questa è l’occasione ideale per creare un ambiente accogliente e raffinato, che esalti i sapori autentici e le eccellenze locali.

” L’approccio è quello di un turismo enogastronomico invernale, che si distingue per la ricerca di prodotti a chilometro zero, la stagionalità e la riscoperta delle tradizioni culinarie.

La sala di Casa Carannante offre una prospettiva unica sul paesaggio invernale, con una vista suggestiva sul promontorio di Miseno e l’orizzonte dominato dalle isole di Procida, Ischia e Capri.

Il menù è un viaggio emozionale attraverso i sapori del territorio, con incursioni creative nella cucina internazionale che reinterpretano i prodotti locali.

Al centro di questa filosofia culinaria risiede la ricerca incessante di materie prime di alta qualità, privilegiando le filiere corte e le coltivazioni autoctone, e valorizzando il legame indissolubile tra la comunità contadina e il mare.

La cucina di Casa Carannante celebra la stagionalità, proponendo piatti che raccontano la ricchezza del territorio.

Tra le specialità spiccano la pasta e fagioli con anice e bottarga, un omaggio alla tradizione contadina, il cappuccino di polpo e patate, un classico della cucina flegrea, il risotto interpretato come uno spaghetto al pomodoro, un’audace reinterpretazione di un piatto iconico, il baccalà in tempura, un incontro tra culture, la zuppa di pesce di scoglio, un viaggio nel profumo del mare, e il babà con crema pasticcera alla vaniglia e mela annurca, un dessert che evoca ricordi d’infanzia.

La carta dei vini, curata da Ciro Sannino, si distingue per la sua ampia selezione di vini strutturati, con particolare attenzione ai rossi, dal Piedirosso dei Campi Flegrei ai prestigiosi Borgogna e Pinot Nero, arricchita da champagne, vini bianchi di struttura, vini naturali e vini macerati.

“Invitiamo i nostri ospiti ad aprire le porte di Casa Carannante e a varcarla per assaporare piatti che rimarranno nel loro cuore,” commenta Gisonno, “ricette che celebrano la memoria, che stimolano la creatività e che raccontano l’estro dello chef.

” L’esperienza di Casa Carannante si configura dunque come un vero e proprio viaggio sensoriale, un’immersione nella cultura e nei sapori dei Campi Flegrei, un’occasione unica per scoprire un territorio ricco di storia, di bellezza e di autenticità.