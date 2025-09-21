Campionato della Mozzarella: l’Eccellenza Casearia Campana Trionfa

Il sapore autentico della Campania si rivela attraverso la quarta edizione del “Campionato della Mozzarella”, un evento culinario che ha elevato la degustazione di questo iconico prodotto caseario a vera e propria arte.

L’iniziativa, ideata dal giornalista Luciano Pignataro e da Vincenzo Pagano di Scatti di Gusto, ha preso il via con una fase preliminare di assaggi alla cieca, ospitata nell’elegante cornice di Palazzo Petrucci a Napoli, per culminare in una cerimonia di premiazione che ha catturato lo sguardo e il palato sul rooftop del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo.

Il “Campionato” non è un mero concorso, ma un’occasione per valorizzare la filiera produttiva della mozzarella campana DOP e STG, esaltandone le sfumature organolettiche e le peculiarità territoriali.

Ventiquattro partecipanti, rappresentanti alcune delle aziende più rinomate della regione, hanno presentato le loro creazioni a una giuria di venti esperti, professionisti del settore, sommelier e giornalisti gastronomici, impegnati in un giudizio rigoroso e imparziale.

L’assaggio alla cieca, procedura cruciale per garantire l’obiettività della valutazione, ha permesso ai giudici di concentrarsi esclusivamente sul prodotto, liberandosi da pregiudizi legati al marchio o alla provenienza.

L’edizione 2024 ha sancito il trionfo di San Salvatore di Paestum, azienda salernitana che ha conquistato il primo posto con una mozzarella che ha saputo incarnare al meglio i canoni di eccellenza del prodotto.

Il secondo gradino del podio è andato a Mozz’Art, realtà napoletana che ha dimostrato la sua maestria nella lavorazione del latte di qualità, mentre il terzo posto è stato conquistato da Agnena, azienda casertana che ha saputo interpretare con successo le tradizioni casearie locali.

A completare il quadro dei premiati, l’Antico Caseificio Petrella di Aversa, testimonianza della vitalità e dell’innovazione nel settore lattiero-caseario.

L’evento ha rappresentato un’importante vetrina per le aziende partecipanti, offrendo loro l’opportunità di promuovere i loro prodotti e di consolidare la loro immagine sul mercato.

Inoltre, il “Campionato della Mozzarella” ha contribuito a sensibilizzare i consumatori sull’importanza di scegliere prodotti autentici e di qualità, sostenendo la filiera casearia campana e preservando le tradizioni enogastronomiche del territorio.

La competizione non si limita a premiare il “migliore”, ma celebra l’intera diversità di espressioni che la mozzarella campana può assumere, da quella più cremosa e delicata a quella più filata e intensa, riflettendo la ricchezza del paesaggio e la passione dei produttori che la rendono unica al mondo.