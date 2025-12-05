Colazioni d’Autore: Un Viaggio nel Cuore dell’Ospitalità Italiana

Colazioni d’Autore: Un Viaggio Sensoriale nel Cuore dell’Ospitalità ItalianaL’arte di accogliere si rivela spesso nei piccoli gesti, e nessuno più significativo di una colazione preparata con cura e passione.

È da questa consapevolezza che nasce “Colazioni da Collezione”, una guida inedita dedicata ai risvegli memorabili offerti da strutture ricettive italiane che elevano la semplice colazione a un’esperienza sensoriale, un racconto di territorio e un simbolo di autentica ospitalità.

Giovanni Torre Avallone, maitre de maison del Grand Hotel Parker’s a Napoli, promotore di questa iniziativa, spiega: “Vogliamo condividere la gioia di un risveglio in un ambiente accogliente, offrendo a chiunque la possibilità di assaporare una colazione d’albergo, non solo come pasto, ma come momento di connessione e scoperta.

“Lontano dai classici buffet impersonali, “Colazioni da Collezione” celebra la personalizzazione e la valorizzazione delle tradizioni locali.

L’approccio del Grand Hotel Parker’s, per esempio, si ispira alla filosofia della nonna di Giovanni, Matilde, creando un’atmosfera familiare dove gli ospiti sono considerati amici e parte della famiglia.

Questa visione ha portato la struttura ad entrare a far parte del prestigioso circuito Relais e Chateaux, un riconoscimento della sua dedizione all’ospitalità di alta qualità.

L’iniziativa non si limita alla valorizzazione del gusto.

La sostenibilità è un elemento chiave, con un focus sulla riduzione dello spreco alimentare, una sfida sempre più urgente nel settore turistico.

La giornalista e viaggiatrice Sara De Bellis, ideatrice e direttrice della guida, sottolinea: “La colazione è diventata un vero e proprio indicatore di qualità per una struttura ricettiva.

È il momento in cui si può comunicare l’identità, i valori e la cura che vengono dedicati agli ospiti.

” “Colazioni da Collezione” non è solo una guida, ma un vero e proprio progetto culturale che mira a:* Mappare e raccontare: Identificare e narrare le storie delle colazioni più significative d’Italia, trasformando un rito quotidiano in un’opportunità di scoperta.

* Valorizzare il territorio: Utilizzare i sapori e le tradizioni culinarie locali per raccontare la storia di una regione, dei suoi produttori e delle sue usanze.

* Promuovere l’inclusività: Offrire opzioni per diverse esigenze alimentari e nutrizionali, rendendo l’esperienza accessibile a tutti.

* Integrare l’arte: Creare un dialogo tra l’ospitalità e l’arte, con strutture che espongono collezioni, mostre e installazioni.

* Aprire le porte: Rendere l’esperienza della colazione d’autore accessibile anche a chi non alloggia, trasformando la città in un palcoscenico di sapori e tradizioni.

Lo chef Luca Iannone, del Bidder Terrace del Parker’s, e lo chef Peppe Guida, con la sua colazione “Villa Rosa”, sono solo alcuni dei protagonisti di questo viaggio culinario.

La colazione di Peppe, ispirata alla tradizione contadina, incarna perfettamente lo spirito della guida: un omaggio alle radici e ai sapori autentici della terra.

Con un logo evocativo, una pigna nobiliare blu, “Colazioni da Collezione” si presenta come una guida digitale, multilingue e geolocalizzata, pronta a guidare i viaggiatori alla scoperta dei risvegli più belli d’Italia, dove l’ospitalità si fa esperienza indimenticabile.