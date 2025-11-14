Cutraro, da Napoli Campione del Mondo alla Pizza DOC 2025

Nel cuore pulsante dei Quartieri Spagnoli di Napoli, è nato e cresciuto Giuseppe Cutraro, classe 1988, un uomo che ha incarnato la resilienza e l’ambizione.

Oggi, a capo del Gruppo Peppe, una realtà gastronomica in espansione con otto sedi tra Parigi e Lione, Cutraro si è laureato campione del mondo alla Pizza DOC World Championship 2025, un traguardo prestigioso raggiunto a Capaccio Paestum, nel Cilento, durante l’undicesima edizione di questo rinomato concorso dedicato all’arte pizzaiola.

La sua vittoria non è solo un riconoscimento al talento individuale, ma un potente messaggio di speranza e di possibilità per chi proviene da contesti difficili.

“La pizza mi ha trasformato, mi ha offerto una finestra sul mondo e mi ha forgiato come persona,” ha dichiarato Cutraro, sottolineando come la passione per questo piatto iconico sia stata il motore di un percorso di crescita personale e professionale.

La sua storia è una sfida diretta agli stereotipi, una dimostrazione che il futuro non è un destino ineluttabile, ma una conquista che si costruisce con impegno e determinazione.

La vittoria di Cutraro si è concretizzata con una pizza classica rivisitata, un omaggio alla tradizione intriso di innovazione.

La sua interpretazione della pizza provola e pepe, arricchita dall’utilizzo di pomodori San Marzano arrostiti in forno e completata da un pomodoro confit aggiunto a cottura ultimata, ha saputo conquistare la giuria, elevando un piatto semplice a un’esperienza sensoriale unica.

Il successo di Cutraro si inserisce in un contesto di eccellenza, dove il livello della competizione è stato particolarmente elevato.

Vincenzo Abbate, con la sua pizzeria di Aversa, ha trionfato nella categoria Pizza Contemporanea, esprimendo una visione audace e sperimentale dell’arte pizzaiola.

Daniele Gagliotta, già campione del CMPD 2024, ha dominato la categoria Pizza a Ruota di Carro, confermando la sua maestria nella lavorazione dell’impasto.

Infine, Pierre James Quirin, proveniente da Strasburgo, ha interpretato magistralmente la Pizza Margherita DOC, un simbolo dell’identità gastronomica italiana.

La Pizza DOC World Championship 2025 ha visto protagonisti oltre 600 concorrenti provenienti da tutto il mondo, per un totale di oltre mille pizze valutate.

Un evento che celebra la pizza non solo come un piatto popolare, ma come un vero e proprio patrimonio culturale, un veicolo di scambio tra culture e un simbolo di creatività e passione.

La vittoria di Giuseppe Cutraro incarna perfettamente questi valori, ispirando una nuova generazione di pizzaioli a perseguire l’eccellenza e a credere nel potere trasformativo della pizza.