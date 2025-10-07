Da Michele conquista Abu Dhabi: la pizza napoletana nel mondo.

L’espansione de L’Antica Pizzeria Da Michele nel panorama globale continua con una tappa cruciale: Abu Dhabi.

Questa nuova apertura, la quarta negli Emirati Arabi Uniti e la prima nella capitale, non è semplicemente un’aggiunta alla mappa, ma un segnale strategico di forte impatto per il brand, consolidando la sua posizione come ambasciatore di un’eccellenza gastronomica profondamente radicata nella tradizione napoletana.

La scelta di Yas Bay Waterfront, vibrante polo di intrattenimento e eventi di richiamo internazionale, sottolinea l’ambizione di integrare l’esperienza Da Michele nel tessuto pulsante della vita sociale emiratina.

Alessandro Condurro, amministratore delegato de L’Antica Pizzeria Da Michele in the world, esprime grande entusiasmo per l’evento inaugurale, in programma giovedì 9 ottobre, che rappresenta un’ulteriore conferma della fiducia riposta nel progetto.

La cerimonia, fissata per le 18:00 ora locale, sarà dedicata a celebrare gli appassionati della vera pizza napoletana “a ruota di carro”, simbolo di un’arte culinaria tramandata di generazione in generazione.

La sede di Abu Dhabi si distingue per le sue dimensioni, offrendo 300 metri quadrati di spazio interno e un’elegante terrazza esterna di 80 metri quadrati, ideale per godere della brezza marina e di una vista suggestiva.

La sua posizione strategica, a pochi passi dall’Etihad Arena – un centro polivalente che accoglie concerti, eventi sportivi e spettacoli di altissimo livello – promette di amplificare la visibilità del brand e di attrarre un pubblico variegato e internazionale.

Francesco De Luca, amministratore delegato, auspicava che questa sede diventasse un elemento distintivo dell’identità gastronomica del brand.

Il successo di questa espansione è il risultato di una solida collaborazione e di una visione condivisa.

Stefano Iuliano, partner della sede di Abu Dhabi e figura chiave nel percorso di crescita del brand, ribadisce l’impegno a perseguire nuove aperture, incluso il format “Michele Express”, pensato per raggiungere un pubblico più ampio e diversificato.

L’offerta gastronomica, pur mantenendo salde le radici nella tradizione – con le iconiche pizze della storica sede napoletana – si arricchisce di proposte innovative: antipasti, primi, secondi e dolci che esaltano la ricchezza e la versatilità della cucina italiana, offrendo un’esperienza sensoriale completa e appagante.

Questa espansione non è solo una questione di business, ma un atto di amore per la cultura italiana e un impegno a condividerla con il mondo, preservandone l’autenticità e la passione.