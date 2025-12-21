Eccellenze del bere artigianale: la guida alla scoperta dell’Italia.

L’Italia del bere artigianale si rivela, edizione dopo edizione, un mosaico vibrante e in continua evoluzione.

“Spirito Autoctono – La Guida”, curata da Francesco Bruno Fadda e Lara De Luna, si configura come la bussola per orientarsi in questo panorama ricco di eccellenze e nuove sperimentazioni, tracciando un ritratto annuale del “Metodo Italiano” attraverso la catalogazione di oltre 900 etichette provenienti da 200 produttori sparsi in tutto il Paese.

Quest’anno, le degustazioni hanno premiato l’eccellenza con 200 Ampolle d’Oro, il riconoscimento più prestigioso, e 192 prodotti contraddistinti da 4 stelle, offrendo uno sguardo approfondito sulla qualità del bere artigianale italiano.

Se il Piemonte si conferma regione leader per numero di Ampolle d’Oro e prodotti a 4 stelle, e la Lombardia per la varietà di gin proposti (28), è la Campania a emergere come una delle aree più dinamiche e innovative, incarnando lo spirito creativo e la capacità di sintesi tra tradizione e modernità.

La regione campana, infatti, non solo preserva e valorizza le proprie radici – botaniche autoctone, saperi antichi e identità locali – ma le interpreta in chiave contemporanea, dialogando con i gusti e le tendenze del momento.

La Guida 2026 consacra l’eccellenza campana con un’impressionante serie di riconoscimenti: 16 Ampolle d’Oro, altrettante 4 Stelle, 7 amari, 4 distillati, 19 gin, 6 liquori tradizionali, 4 vermouth e 2 vini liquorosi.

Un ventaglio di prodotti che testimonia la ricchezza e la diversificazione del settore.

Tra le icone della tradizione liquoristica campana spiccano il Nocino, con le sue innumerevoli rivisitazioni, e il Limoncello, emblemi del territorio.

Accanto ad aziende storiche, custodi di un patrimonio inestimabile, si affiancano realtà innovative, come Officine Alkemiche, un esempio lampante di come l’incontro tra la cultura brassicola e la distillazione artigianale possa dare vita a prodotti sorprendenti e originali, spaziando dal gin al vodka, al whisky e realizzando anche produzione conto terzi.

La presenza di 19 gin in Guida testimonia la capacità della Campania di interpretare le tendenze attuali, ricercando un’ allettanti e al contempo, di valorizzare il territorio, attingendo a spezie locali, foglie d’olivo, fichi del Cilento e limoni di Amalfi IGP.

