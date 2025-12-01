Eccellenze Italiane in Tour: Un Viaggio di Gusto in Europa

Un’ondata di eccellenze gastronomiche italiane ha attraversato l’Europa, culminando in un tour promozionale senza precedenti che ha toccato Francia, Germania, Belgio, Olanda, Inghilterra, Austria e Svizzera.

L’iniziativa, orchestrata dal Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, ha visto una sinergia virtuosa con i Consorzi di Tutela della Ricotta di Bufala Campana DOP e del Prosciutto di San Daniele DOP, unendo forze per amplificare la risonanza del Made in Italy nel continente.

La “Campagna d’Europa” non si è limitata a un mero esercizio di marketing; si è configurata come un’immersione culturale, un racconto autentico delle radici e delle tecniche artigianali che sottendono a prodotti unici, capaci di incarnare la tradizione e l’innovazione.

L’obiettivo primario era coltivare una nuova generazione di consumatori, attenti alla qualità, alla sostenibilità e alla storia che si cela dietro ogni boccone.

Il progetto, fortemente sostenuto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, ha abbracciato una strategia multicanale.

Oltre a una capillare