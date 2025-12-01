Elementi Pizzeria: Pizza, solidarietà e un cuore per Caserta

Un gesto di solidarietà che si traduce in sapori autentici e tessuti vibranti: Elementi Pizzeria, nel cuore del quartiere San Benedetto di Caserta, celebra il suo quinto anniversario con un’iniziativa volta a sostenere la Cooperativa sociale NewHope.

Mimmo Papa, anima e cuore del locale, ha concepito un progetto che intreccia l’eccellenza gastronomica con l’impegno sociale, devolvendo una parte dei ricavi generati tra il 1° dicembre 2024 e il 30 aprile 2026 ad un’opera di fondamentale importanza.

NewHope rappresenta un faro di speranza per donne migranti e italiane, spesso segnate da esperienze traumatiche di tratta o gravate da difficoltà economiche.

La cooperativa offre loro un percorso di riscatto, fornendo opportunità lavorative che permettono di ricostruire la propria dignità e intravedere un futuro più sereno.

Il contributo di Elementi Pizzeria si concretizzerà nell’acquisto di pregiati tessuti africani wax, la materia prima distintiva delle creazioni artigianali realizzate dalle tessitrici della cooperativa.

Questi tessuti, ricchi di colori e simbolismi, incarnano la resilienza e la forza d’animo delle donne che vi lavorano.

La filosofia di Elementi Pizzeria si riflette nella sezione “RadiCE” del menu, un tributo sentito alla città di Caserta e alle sue radici.

RadiCE non è solo una selezione di piatti, ma una dichiarazione d’amore verso il territorio e la famiglia di Mimmo Papa.

All’interno di questa sezione spiccano i famosi fritti e le pizze, realizzati con ortaggi coltivati direttamente nell’orto di Mezzano, un connubio perfetto tra tradizione, genuinità e amore per la terra.

Ogni boccone racchiude il sapore autentico del territorio, testimonianza di un legame profondo con le proprie origini.

L’iniziativa di Elementi Pizzeria va oltre una semplice donazione; si configura come un vero e proprio atto di responsabilità sociale, un esempio di come il business possa essere un motore di cambiamento positivo, capace di generare valore non solo economico, ma anche umano e culturale.

Un connubio tra gusto e generosità, che rende Elementi Pizzeria un punto di riferimento non solo per la pizza, ma anche per l’impegno civile.