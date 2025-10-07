Eruzioni del Gusto: Sapori Vulcanici e Tradizioni Italiane

Eruzioni del Gusto: Un Viaggio Sensoriale tra Vulcani, Sapori e TradizioniDal 24 al 27 ottobre 2025, la Reggia di Portici si trasforma in un vibrante crocevia di culture e sapori con l’attesissima settima edizione di “Eruzioni del Gusto”.

L’evento, promosso dall’associazione culturale ORONERO – DALLE SCRITTURE DEL FUOCO, si propone come un’esperienza immersiva nel cuore dell’enogastronomia vulcanica campana e italiana, intrecciando l’agricoltura, il turismo enogastronomico, l’oleoenoturismo e la valorizzazione delle risorse locali in un percorso di sviluppo economico sostenibile.

Quest’anno, il tema “Viaggiare per gustare” guida l’esplorazione di un territorio ricco di storia e tradizioni, abbandonando il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa per abbracciare la suggestiva cornice della Reggia di Portici, fulcro storico dell’agricoltura e custode di un patrimonio culturale inestimabile.

Il viaggio si estende ben oltre i confini regionali, abbracciando l’intera penisola e aprendosi al mondo, con un’attenzione particolare alle dinamiche emergenti del mercato globale.

“Eruzioni del Gusto” non è semplicemente una fiera; è un vero e proprio ponte tra produttori, esperti, consumatori e operatori turistici, un laboratorio di idee volto a promuovere un modello di turismo responsabile e consapevole.

L’evento si articola in una serie di attività: degustazioni guidate di vini e spumanti, passeggiate alla scoperta di vigneti eroici, coltivati in luoghi impervi e difficili da raggiungere, dove la sfida dell’uomo si fonde con la forza della natura.

Focus sulla sicurezza alimentare e sulla salute a tavola, con la partecipazione di esperti nutrizionali e masterclass dedicate alla scoperta dei segreti della cucina tradizionale.

Un elemento distintivo dell’evento è la presenza di consorzi di tutela, enti di promozione turistica e aziende vitivinicole, accompagnati da storie di successo provenienti dal settore ittico, con il supporto di Feampa Campania.

Slow Food Campania porta con sé i suoi “presidi” di prodotti d’eccellenza, custodi di antiche tecniche e sapori autentici.

Il palcoscenico gastronomico si arricchisce con le eccellenze campane, dalla mozzarella di bufala DOP al pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP, passando per il provolone del Monaco DOP, la ricotta di bufala DOP, i limoni di Sorrento e della Costa d’Amalfi, la pasta di Gragnano IGP e il Pomodoro San Marzano DOP.

Non mancano la colatura di alici di Cetara DOP e l’olio d’oliva del Cilento e vesuviano.

Il panorama si allarga con la partecipazione di regioni come la Toscana, la Basilicata, la Sicilia, e con la presenza di paesi ospiti come la Norvegia, che porta i sapori delle Isole Lofoten in abbinamento ai vini vulcanici.

L’evento celebra il “Contadino dell’anno”, un riconoscimento dedicato a coloro che, con passione e dedizione, trasformano la terra in un’occasione di crescita, unendo l’agricoltura alla ristorazione in un modello d’impresa integrato.

“Eruzioni del Gusto” è un tributo alla “Cucina Italiana”, candidata a diventare patrimonio immateriale dell’UNESCO, e rafforza il ruolo dell’Italia e della Campania come leader mondiali nel turismo enogastronomico.

La “BIE – Borsa Internazionale dell’Enoturismo” continua a crescere, attirando sempre più espositori e buyer internazionali, tra cui Ondanova Ltd Partners, con sede a Hong Kong, con l’obiettivo di creare ponti commerciali tra le eccellenze italiane e i mercati asiatici, sempre più attenti alla qualità e alle tendenze innovative.

In sintesi, “Eruzioni del Gusto” è un viaggio emozionante attraverso i sapori, le tradizioni e le storie di un territorio unico, un invito a scoprire la ricchezza e la bellezza dell’Italia autentica.