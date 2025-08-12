HomeRegioniCampaniaFattorie Garofalo, oro al concorso internazionale dei formaggi!

Fattorie Garofalo, oro al concorso internazionale dei formaggi!

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
Campania
Fattorie Garofalo celebra un trionfo internazionale al prestigioso International Cheese e Dairy Awards 2025, un riconoscimento di eccezionale valore che consacra l’eccellenza della sua Mozzarella di Bufala Campana DOP, espressione autentica del progetto “Latte delle nostre fattorie”. L’azienda di Capua (Caserta) si è distinta in una competizione globale, un vero e proprio Olimpo del formaggio, che ha visto sfidarsi oltre 5.500 prodotti provenienti da ogni angolo del mondo, valutati da un panel di 250 giudici internazionali di riconosciuta competenza.La Mozzarella si è imposta al primo posto nella sezione “Best Italian Cheese – Italian Traditional Mozzarella”, testimoniando la fedeltà alle tecniche di lavorazione tradizionali e l’abilità nel preservare l’identità organolettica del prodotto. Un ulteriore attestato di merito è arrivato con il terzo posto nella categoria “Buffalo Milk Cheese – Soft or Hard”, un segnale della versatilità e della qualità superiore della linea “Latte delle nostre fattorie”.La filosofia alla base di questo progetto è la valorizzazione di un sistema produttivo a filiera corta, un modello che permette un controllo rigoroso e trasparente di ogni fase, dalla cura del bestiame alla lavorazione del latte. La Mozzarella di Bufala Campana DOP è il risultato di un impegno costante nella ricerca della freschezza, un elemento cruciale che si riflette in un sapore inconfondibile. Il latte, proveniente esclusivamente dagli allevamenti di Fattorie Garofalo, viene trasformato entro un limite temporale di 24 ore dalla raccolta, garantendo la massima vitalità e integrità delle sue caratteristiche nutrizionali e sensoriali.Questa pratica rispolvera un’antica tradizione casearia, un tempo imprescindibile per la salvaguardia della qualità e la preservazione del gusto autentico. L’azienda, pur abbracciando le innovazioni tecnologiche più avanzate, si è scrupolosamente attenta a mantenere l’essenza di questo metodo, ricercando un equilibrio perfetto tra tradizione e modernità. Il risultato è una mozzarella che offre fin dal primo assaggio un’esperienza gustativa unica, dominata dalla freschezza e dalla genuinità del latte di bufala. Il progetto “Latte delle nostre fattorie” non è solo una linea di prodotti, ma un vero e proprio manifesto dell’impegno di Fattorie Garofalo verso l’eccellenza, la sostenibilità e la tutela del patrimonio caseario italiano.

