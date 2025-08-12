Fiano Love Fest: Intelligenza Agricola e Vino nell’Irpinia

Fiano Love Fest: Un Viaggio nell’Anima del Fiano di Avellino e nell’Intelligenza AgricolaDal 1° al 3 agosto, Lapio, cuore pulsante dell’Irpinia, si anima con la quattordicesima edizione di Fiano Love Fest, una celebrazione che va ben oltre la semplice degustazione di vino. L’evento, ambientato nel borgo che custodisce la tradizione millenaria del Fiano di Avellino Docg – vitigno venerato già dai poeti latini – si configura come un crocevia di sapori, cultura, storia e riflessione.Quest’anno, il festival si distingue per il tema scelto: “Intelligenza Agricola”. Un concetto che trascende l’abilità tecnica, elevandosi a una sapienza ancestrale, un ascolto attento ai ritmi e ai segnali della natura. Non si tratta solo di coltivare la terra, ma di comprenderne le dinamiche, di interpretare i suoi messaggi, di agire con responsabilità e lungimiranza. Si parla di un approccio che valorizza la biodiversità, promuove la sostenibilità e rispetta l’ambiente, coniugando la preziosa eredità del passato con le sfide innovative del futuro.Fiano Love Fest non è solo vino, è un omaggio alla ricchezza enogastronomica del territorio irpino. Le cantine dell’areale del Fiano di Avellino, affiancate da produttori locali, offriranno un percorso di degustazione che celebra l’eccellenza di questo vitigno nobile, contribuendo a diffonderne la reputazione internazionale. Stand enogastronomici proporranno le specialità tipiche, espressione della creatività e della tradizione dei produttori locali. Degustazioni guidate, curate dall’ONAV Avellino, offriranno spunti di approfondimento sensoriale e tecnico.Il borgo di Lapio, incastonato nella Valle del Calore, è un gioiello di storia e architettura. Durante il festival sarà possibile ammirare il Complesso Monumentale Palazzo Filangieri, recentemente restaurato e restituito alla comunità, con i suoi affreschi e la sua storia. Percorsi culturali guideranno i visitatori alla scoperta dell’arte sacra custodita nelle chiese del centro storico, offrendo uno spaccato della spiritualità e dell’identità locale.Il programma di quest’anno prevede un ricco calendario di eventi: venerdì e sabato sera, l’apertura degli stand e dei tavoli di degustazione si accompagnerà a visite guidate al Palazzo Filangieri e a performance musicali dal vivo. La domenica mattina, invece, saranno disponibili itinerari guidati e percorsi in e-bike, per scoprire la bellezza del paesaggio circostante.Lapio è più di un borgo vitivinicolo: è membro dell’associazione nazionale “Città del Vino” e vanta una vocazione agricola diversificata, che abbraccia l’olio extravergine d’oliva DOP Irpinia-Colline dell’Ufita e la produzione di mieli pregiati. Un territorio ricco di risorse, un patrimonio da custodire e valorizzare.Fiano Love Fest è il frutto di una collaborazione sinergica tra il Comune, la Pro Loco Lapiana, Land of Hirpinia, Laboratorio Teatrale Lapiano e le numerose associazioni locali, impegnate a promuovere il territorio e a celebrare le sue eccellenze, creando un’esperienza indimenticabile per visitatori e appassionati. Un evento che incarna l’anima autentica dell’Irpinia, un invito a riscoprire il valore della terra, del lavoro e della comunità.