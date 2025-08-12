HomeRegioniCampaniaFontana Pizzaiolo: Omaggio stellato e innovazione a Somma Vesuviana

Fontana Pizzaiolo: Omaggio stellato e innovazione a Somma Vesuviana

Un Omaggio al Gusto: I Fontana Rielabora la Tradizione PizzaiolaLa creatività in cucina non conosce confini, e a Somma Vesuviana, Pietro Fontana, giovane e intraprendente pizzaiolo, lo dimostra con un progetto ambizioso: reinterpretare la raffinatezza della cucina stellata in una pizza innovativa. “I Fontana”, la pizzeria gestita con passione dalla moglie Melania Panico, lancia per la stagione estiva una creazione inedita, “Quattro Passi a Nerano”, un concept che celebra il celebre ristorante tre stelle Michelin della famiglia Mellino, restituendo in chiave contemporanea il suo iconico piatto simbolo della Costiera Amalfitana.L’iniziativa non solo testimonia un profondo rispetto per la tradizione culinaria, ma rivela anche un coraggio nell’osare, un’audacia che ha convinto la famiglia Mellino stessa, che ha espresso il proprio plauso attraverso la visita di un suo rappresentante, entusiasta della proposta. L’approvazione è un sigillo di qualità, un riconoscimento del lavoro certosino che si cela dietro ogni ingrediente, ogni tecnica.Il menù estivo di “I Fontana” è il risultato di una ricerca accurata dei prodotti, privilegiando eccellenze del territorio. La filosofia si riflette in ogni creazione: l’Arancino alla parmigiana, un’esplosione di sapori con riso carnaroli, ragù di pomodoro San Marzano DOP, parmigiana di melanzane, provola e parmigiano reggiano DOP 40 mesi, incarna la ricerca della perfezione. La “Quattro Passi a Nerano”, la pizza concept di punta, si distingue per la base di zucchine cotte a bassa temperatura, un’innovazione che esalta la dolcezza del prodotto, arricchita da provola, fior di zucca a crudo, parmigiano reggiano DOP 40 mesi, olio EVO e basilico fresco.La creatività non si ferma qui: la Parmigiana alla brace, con la sua crema di melanzane affumicate, provola, pomodorini ciliegini alla brace, olive Itrane, capperi e una riduzione di basilico, offre un’esperienza sensoriale unica. La pizza in pala “La mia love story”, unisce la mozzarella di bufala campana DOP con un ripieno inaspettato: un’interpretazione gourmet della classica puttanesca arricchita da sashimi di ventresca di tonno del Mediterraneo, zest di limone e olio al basilico. Il Transumanza, un padellino che sorprende con la sua crema di peperoncini di fiume, provola, fette di vitello cotto a bassa temperatura, salsa tonnata e olio EVO. E per concludere, la pizza Innesto di Margherita, un dessert audace e originale, che trasforma la pizza in un dolce con pasta fritta caramellata, fragole in diverse consistenze, ricotta di bufala lavorata con mandorle Armellina, basilico e zucchero a velo.Il percorso professionale di Pietro Fontana è costellato di esperienze formative, dalla vendita di prodotti alimentari al fianco del padre alla gavetta serale nelle pizzerie. L’esperienza tedesca di tre anni ha affinato le sue competenze gestionali e tecniche, mentre i corsi di perfezionamento con maestri come Giorilli e Bonci hanno ampliato la sua conoscenza degli impasti. Nel 2019, insieme a Melania Panico, ha realizzato il sogno di creare “I Fontana”, inaugurando a Somma Vesuviana, poco prima dell’arrivo della pandemia. La resilienza e la visione hanno portato all’apertura di “I Fontana Rustico” nel 2022, dedicandosi alla pizza in teglia e ai fritti, completando un progetto che celebra l’eccellenza, l’innovazione e la passione per la pizza.

