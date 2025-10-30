Formaggi FriP: Rivoluzione Nutrizionale per i Malati Renali

Innovazione Nutrizionale Italiana: Nascita dei Formaggi FriP, una Rivoluzione per la Salute RenaleBenevento si appresta a diventare il palcoscenico di una pietra miliare nell’ambito della ricerca e innovazione nutrizionale italiana.

La città sannita ospiterà infatti la prima tappa del ciclo nazionale di presentazione dei formaggi FriP, un prodotto frutto di un’avanzata ricerca del Policlinico di Milano, destinato a rivoluzionare la gestione dietetica dei pazienti affetti da insufficienza renale.

Questa inedita eccellenza nasce da una collaborazione strategica tra la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e Neupharma, formalizzata attraverso un accordo di licenza esclusiva che valorizza un brevetto innovativo.

La ricerca, nata nel cuore dell’ospedale milanese, ha permesso di sviluppare una metodologia che consente di ottenere formaggi con un contenuto drasticamente ridotto di fosforo biodisponibile, un nutriente che in condizioni di funzionalità renale compromessa può accumularsi nell’organismo, causando gravi complicazioni.

L’innovazione non si limita alla riduzione del fosforo.

La metodologia brevettata, con un approccio olistico alla nutrizione, permette anche di contenere il livello di sale, elemento spesso limitato nelle diete restrittive dei pazienti renali, il tutto senza compromettere le qualità organolettiche che rendono il formaggio un alimento apprezzato.

I formaggi FriP mantengono intatte le caratteristiche sensoriali e nutrizionali, offrendo una valida alternativa alimentare anche per i pazienti in dialisi.

La produzione dei formaggi FriP sarà affidata a una rete di caseifici italiani, selezionati in tutte le regioni, e coordinati da Neupharma.

Questa scelta sottolinea l’impegno a valorizzare le competenze e le eccellenze del settore caseario nazionale, integrando la ricerca scientifica con la tradizione artigianale.

L’iniziativa rappresenta un esempio emblematico di trasferimento tecnologico, un ponte tra la ricerca accademica e l’applicazione pratica a beneficio della salute pubblica.

“Questo progetto incarna la nostra vocazione alla ricerca traslazionale, che ci spinge a trasformare le scoperte scientifiche in soluzioni concrete per i pazienti” ha dichiarato Marco Giachetti, presidente del Policlinico di Milano.

Il professor Gianluigi Ardissino, inventore del metodo FriP e specialista in nefrologia pediatrica, sottolinea come questo traguardo rappresenti un passo avanti significativo nella gestione dietetica dei pazienti renali, consentendo loro di ampliare la gamma di alimenti consumabili in sicurezza.

“La possibilità di includere formaggi nella dieta di questi pazienti è un beneficio immenso per la loro qualità di vita,” ha aggiunto.

Fabio Borella, Presidente di Neupharma, ha evidenziato il valore della partnership con la Fondazione Ca’ Granda, sottolineando come questa collaborazione permetta di portare sul mercato un’innovazione di grande rilevanza clinica e di valorizzare le competenze della filiera casearia italiana.

La presentazione ufficiale, prevista per il 3 novembre presso la Rocca dei Rettori di Benevento, sarà un’occasione per approfondire i dettagli della ricerca e per assaporare i formaggi FriP, frutto del lavoro dei caseifici del Sud Italia (Campania, Puglia e Sicilia), curata dall’Istituto Ipsar Le Streghe.

L’evento vedrà la partecipazione di figure istituzionali, esperti del settore e rappresentanti di associazioni, a testimonianza dell’importanza di questa innovazione per la salute e il benessere della popolazione.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di attenzione alla prevenzione e alla gestione delle malattie renali, un problema di salute pubblica sempre più rilevante, e rappresenta un esempio virtuoso di come la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica e la collaborazione tra pubblico e privato possano contribuire a migliorare la qualità della vita dei pazienti.