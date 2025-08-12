Grangusto: Alla Scoperta del Pomodoro, Dalla Terra alla Tavola

Grangusto: Un Viaggio Sensoriale nel Cuore della Filiera del PomodoroL’iniziativa “Datterino Tour”, recentemente inaugurata a Battipaglia, rappresenta un’audace sperimentazione nel panorama agroalimentare, un format inedito pensato per demistificare il processo produttivo e favorire una connessione più profonda tra il mondo della ristorazione e le radici agricole dei prodotti che lo alimentano. Più che una semplice visita guidata, il tour si configura come un’immersione completa nel cuore pulsante della filiera del pomodoro, accogliendo pizzaioli, chef e professionisti del settore food desiderosi di comprendere la genesi di un ingrediente iconico.La prima tappa pilota si è rivelata un successo, un punto di partenza promettente che consolida l’ambizione di trasformare questo percorso in un appuntamento fisso, dinamico e stagionalmente variabile. L’obiettivo è creare un dialogo continuo, un ponte tra chi coltiva e chi cucina, valorizzando l’importanza della filiera corta e promuovendo pratiche agricole sostenibili.Il progetto, ideato da Finagricola e centrato sul brand Grangusto, dedicato al professionismo in cucina, si articola in tre momenti distinti, ognuno dei quali svela una fase cruciale del ciclo vitale del pomodoro. Il viaggio inizia nel vivaio, il vero epicentro della filiera: qui, la selezione accurata dei semi dà vita a piantine vigorose, curate in una moderna nursery agricola. Successivamente, il percorso si snoda attraverso i campi coltivati della cooperativa, un’area estesa su circa 360 ettari, dove i partecipanti possono osservare da vicino le attività quotidiane e le tecniche impiegate per garantire la massima qualità. La tappa conclusiva si svolge negli stabilimenti di trasformazione, dove il pomodoro viene lavorato e preparato per raggiungere il consumatore finale. Infine, una degustazione guidata nella Sala del Gusto offre un’occasione per apprezzare appieno i risultati di questo percorso.Per Finagricola, promuovere la cultura del pomodoro significa abbattere le barriere tra il produttore e il professionista della ristorazione, offrendo loro un’esperienza tangibile e formativa. Non si tratta di una mera etichetta di qualità, ma di un processo condiviso, basato su cura, responsabilità e rispetto per ogni fase della filiera. Come sottolinea Domenico Catapano, responsabile comunicazione e marketing di Finagricola, “la qualità è il frutto di un percorso, non una dichiarazione”. L’iniziativa mira a creare una maggiore consapevolezza e apprezzamento per il lavoro dei coltivatori e per il valore intrinseco di un ingrediente tanto semplice quanto complesso. Il “Datterino Tour” si propone dunque come un investimento nel futuro, un impegno a favorire un’alimentazione più consapevole e sostenibile.