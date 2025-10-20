Gustus a Napoli: Eccellenze agroalimentari e nuove opportunità

A Napoli, la Mostra d’Oltremare si appresta ad accogliere l’undicesima edizione di Gustus, un evento fieristico di primaria importanza che incarna l’eccellenza agroalimentare, l’innovazione enogastronomica e le tecnologie all’avanguardia per la ristorazione professionale.

Riconosciuta a livello internazionale da enti prestigiosi come l’Associazione Enti Fieristici Italiani e l’ICE – Istituto per il Commercio Estero, Gustus si distingue per la sua rigorosa selezione: l’accesso è riservato esclusivamente a produttori diretti, un elemento cruciale per garantire l’autenticità e la tracciabilità dei prodotti esposti.

L’evento si configura come un ponte strategico tra il Mezzogiorno e i mercati globali, grazie alla presenza di un panel di *buyers* internazionali, accuratamente selezionati dall’ICE.

Questi operatori chiave, provenienti da paesi come Austria, Bulgaria, Germania, Grecia, Polonia, Regno Unito, Romania, Serbia, Spagna, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ungheria, rappresentano un’opportunità concreta di crescita e internazionalizzazione per le aziende del territorio.

Distribuita su un’area espositiva di circa 8.000 metri quadrati, Gustus accoglierà un flusso di oltre 13.000 operatori, offrendo un panorama completo e diversificato delle eccellenze regionali e nazionali.

Dalle risorse ittiche del Mediterraneo ai formaggi artigianali, dagli oli extravergine di oliva alle raffinate creazioni di pasticceria, fino alle soluzioni tecnologiche per la ristorazione e la logistica, l’offerta si presenta come un viaggio sensoriale e professionale.

La partecipazione di istituzioni regionali come la Regione Campania e la Regione Calabria, unitamente al supporto di Camere di Commercio, Consorzi di Tutela (come il Consorzio Mozzarella di Bufala), associazioni di categoria (Federazione Italiana Cuochi, Unione Regionale Cuochi Campani, Federcarni) e organizzazioni internazionali (Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria), sottolinea l’importanza strategica di Gustus per il tessuto economico e culturale del Mezzogiorno.

Un ricco programma di eventi di alto livello, workshop e dimostrazioni culinarie coinvolgerà professionisti, aziende e testimonial del territorio, offrendo un’occasione unica di networking e aggiornamento.

Un’attenzione particolare è dedicata alla terza edizione di “Burger Battle”, un talent show che celebra l’arte dell’hamburger gourmet.

Questa competizione, un vero e proprio laboratorio di creatività culinaria, offre al pubblico la possibilità di assistere alla creazione di nuove ricette e di scoprire i talenti emergenti del settore.

Gustus, confermando il suo ruolo di piattaforma innovativa e dinamica, si posiziona come una tappa imprescindibile per gli appassionati di gastronomia e per gli operatori del settore, un vero e proprio crogiolo di idee e opportunità.