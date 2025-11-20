Gustus: Eccellenza Agroalimentare Italiana, Volano per il Sud

Gustus: Un Hub Strategico per l’Eccellenza Agroalimentare Italiana e un Volano per l’Economia del SudL’undicesima edizione di Gustus, il salone professionale dedicato all’Agroalimentare, all’Enogastronomia e alle tecnologie innovative, si è conclusa alla Mostra d’Oltremare di Napoli, consolidando il suo ruolo di piattaforma cruciale per il settore e segnando un traguardo significativo con l’eccedenza dei 200 espositori.

L’appuntamento con il futuro è fissato per il 2026, con una tre giorni intensiva prevista per il 15, 16 e 17 novembre.

La fiera, distribuita su tre padiglioni per un’area espositiva di 8.000 metri quadrati, ha attirato un flusso di 13.400 visitatori professionali, testimoniando l’interesse crescente del mercato verso le produzioni e le soluzioni offerte.

Il programma fitto di eventi ha rappresentato un vero e proprio crocevia di competenze e opportunità, con una duplice valenza: stimolare l’innovazione e favorire il networking tra gli attori del settore.

Due concorsi agonistici hanno messo in luce talenti emergenti, mentre quattro premiazioni hanno celebrato l’eccellenza consolidata.

I 93 show cooking permanenti hanno offerto dimostrazioni pratiche e ispirazione culinaria, affiancati da 50 corsi di formazione intensiva, cruciali per l’aggiornamento professionale di 4.000 chef provenienti da tutta Italia, con una prevalenza di professionisti provenienti dal Centro-Sud.

Un elemento distintivo di Gustus è stata l’efficace sessione di “MeeteMatch”, orchestrata in collaborazione con l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Grazie a questa iniziativa, sono stati generati 4.135 contatti significativi con acquirenti internazionali provenienti da Austria, Bulgaria, Germania, Grecia, Polonia, Regno Unito, Romania, Serbia, Spagna, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ungheria, aprendo nuove prospettive per l’export di prodotti italiani.

“Gustus si pone come un punto di riferimento imprescindibile per chiunque intenda avviare o espandere un’attività nel settore della ristorazione,” spiega Angioletto De Negri, organizzatore dell’evento.

“Offriamo un panorama completo, che spazia dalle tecnologie all’avanguardia al mondo del food, dall’agroalimentare all’enogastronomia, fungendo da vero e proprio ecosistema per le imprese.

”L’importanza strategica di Gustus è stata sottolineata anche dalla presenza istituzionale di rilievo, con il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, che ha definito l’evento “un appuntamento fondamentale” e ha invitato la Regione Campania a rafforzare il suo supporto al settore fieristico, considerato un “biglietto da visita straordinario” per l’Italia.

La Regione Campania e la Regione Calabria hanno confermato il loro sostegno all’iniziativa, con la partecipazione di oltre 25 aziende campane e l’apprezzamento di Salvatore Pace di Arsac Calabria, che ha evidenziato il valore di Gustus come “vetrina” per l’incontro con i buyer internazionali e per la crescita tecnologica delle imprese.

Gustus non si limita quindi a essere una fiera commerciale, ma si configura come un vero e proprio hub per l’innovazione, il networking e lo sviluppo del settore agroalimentare italiano, contribuendo attivamente alla crescita economica del Mezzogiorno.