I Masanielli, Pizza d’Italia: la classifica 50 Top Pizza 2025

Nel panorama gastronomico italiano, l’eccellenza della pizza continua a evolversi e a stupire. La guida 50 Top Pizza, attraverso un rigoroso processo di selezione che fonde un’ampia fase di scouting popolare con l’occhio esperto di una rete globale di ispettori, ha svelato la classifica 2025, consacrando I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta come la migliore pizzeria d’Italia. Un risultato che testimonia non solo la maestria tecnica dei pizzaioli casertani, ma anche la loro capacità di innovare, pur nel rispetto della tradizione.La cerimonia di premiazione, svoltasi al Teatro Manzoni di Milano, ha celebrato l’evoluzione del settore, con un podio dove l’esperienza e la ricerca di nuove frontiere si intrecciano. Al secondo posto, a pari merito, emergono due realtà: la pizzeria Diego Vitagliano a Napoli, incarnazione della pizza contemporanea, e Confine a Milano, esempio di come la pizza possa dialogare con culture e sapori diversi. A completare il terzetto di vertice, Seu Pizza Illuminati di Roma, una fucina di idee e sperimentazioni che ha saputo conquistare la critica e il pubblico.La top ten si arricchisce di realtà provenienti da diverse regioni, riflettendo la crescente diffusione della cultura della pizza nel territorio italiano. I Tigli di San Bonifacio (VR) porta con sé la cura per i prodotti locali, mentre Cambia-Menti, sempre con Ciccio Vitiello, conferma l’importanza di una ricerca continua di perfezione. 50 Kalò di Ciro Salvo a Napoli incarna la tradizione, Dry Milano eleva l’esperienza gustativa con ingredienti ricercati, La Cascina dei Sapori di Rezzato (BS) celebra la filiera corta e la sostenibilità, La Notizia di Napoli prosegue il percorso di innovazione di Enzo Coccia, e Sestogusto di Torino sigilla la top ten con un’offerta gastronomica diversificata.Il riconoscimento speciale di “Pizzaiolo dell’Anno – Ferrarelle Award” è andato, meritatamente, a Ciccio Vitiello, simbolo di un’evoluzione costante e di una profonda passione per l’arte della pizza. La “Pizza dell’Anno – Latteria Sorrentina Award” ha invece premiato la Marinara Atomica de I Masanielli, un omaggio ai sapori autentici e alle materie prime d’eccellenza, elevata a forma d’arte.La guida 50 Top Pizza Italia 2025 include un panorama articolato di 518 locali, con la Campania che si conferma regione leader nel settore (100 locali), seguita da Lazio (57) e Lombardia (41). Roma, con 9 pizzerie tra le prime 100, Napoli (8) e Milano (5) emergono come i centri pulsanti di questa vibrante scena gastronomica.L’ingresso di diritto tra le prime 40 posizioni nella classifica italiana apre le porte alle migliori realtà per la prestigiosa 50 Top Pizza World 2025, un palcoscenico globale che si terrà a Napoli, il prossimo 8 settembre, e che promette di celebrare ancora una volta l’eccellenza italiana nel mondo della pizza. Un evento che consolida l’importanza strategica della pizza nel patrimonio culturale e gastronomico del nostro paese.