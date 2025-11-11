Japit, tre bacchette d’oro: il sushi di Benevento conquista Gambero Rosso

Durante la conferenza stampa di inaugurazione della Guida Sushi 2026 di Gambero Rosso, ospitata nello spazio espositivo di Palazzo Brancaccio a Roma, l’osteria Japit, guidata da Mario Cangiano, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento delle tre bacchette, un sigillo di eccellenza che ne consacra il posto tra i templi del sushi italiano.

La selezione, definita dagli esperti come un processo di valutazione estremamente rigoroso, ha premiato un locale che incarna l’autenticità del Giappone nel cuore di Benevento, in una posizione evocativa a breve distanza dall’imponente Arco di Traiano.

Japit non è semplicemente un ristorante, ma un’esperienza culinaria che si distingue per la qualità intransigente della materia prima e per l’abilità tecnica che caratterizza ogni preparazione.

L’ambiente, volutamente sobrio ed essenziale, funge da cornice ideale per esaltare la protagonista indiscussa: la freschezza e la nobiltà del pesce, frutto di una selezione giornaliera meticolosa e attenta alla provenienza.

La storia di Japit è un racconto di passione e coraggio.

Mario Cangiano, abbandonando una carriera consolidata nel diritto per seguire il suo desiderio più profondo, ha intrapreso un percorso formativo presso la Tokyo Sushi Academy, un’immersione totale nella cultura e nell’arte della cucina giapponese.

“Credere in questo progetto è stato un atto di fede,” afferma Cangiano, visibilmente emozionato.

“Lasciare la mia professione di avvocato è stato un passo cruciale, un cambio di rotta che mi ha portato a realizzare un sogno.

Oggi, vedere Japit riconosciuto a questo livello, porta orgoglio e onore a Benevento e al Sannio, elevandone il profilo a livello nazionale.

“L’inclusione in guide autorevoli come la Guida Sushi di Gambero Rosso non è percepita solo come un traguardo, ma come uno strumento potente per stimolare il turismo locale e diffondere la cultura gastronomica giapponese.

Cangiano è consapevole del ruolo sociale del suo ristorante, vedendolo come un ponte tra la tradizione secolare del sushi e il palato italiano, un’opportunità per far conoscere e apprezzare la raffinatezza e la complessità di una cucina che va ben oltre il semplice consumo di pesce crudo.

L’obiettivo non è solo offrire un’esperienza culinaria di alto livello, ma anche contribuire a promuovere il territorio e a creare un indotto positivo per l’intera comunità sannita.