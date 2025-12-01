La Notte delle Stelle: Riconoscere l’Eccellenza dell’Arte Bianca Italiana

Celebrando l’Eccellenza dell’Arte Bianca: La Notte delle StelleLa Notte delle Stelle, un evento concepito da Vincenzo Varlese e promossa dalla Guida Chef Stellato di Pizza, ambisce a un riconoscimento di pari dignità per i maestri dell’arte bianca, elevandoli al livello dei più rinomati chef internazionali.

Non si tratta semplicemente di premiare l’abilità manuale, ma di valorizzare il pensiero creativo, l’innovazione e la profonda connessione culturale che lega questi artigiani del gusto alla tradizione e al futuro dell’enogastronomia italiana.

La Guida ha attribuito tre Stelle a Giulia Luongo, Alban Hoxha, Malja Mirsad, Mario Stasio, Pietro Tangari, Giuseppa Lapolla e Luciano Carciotto, riconoscendo non solo l’eccellenza tecnica, ma anche la capacità di interpretare e reinterpretare i classici, infondendo l’arte bianca di personalità e innovazione.

Due Stelle sono state conferite a Michele Orlando, Irene Malfara, Vincenzo Di Fiore, Andrea Condorelli, Marco Trentinella, Paolino Lino, Daniele Merletti, Alessandro Caliolo, Gianluca Suzubir, Hatem Nijaovi e Antonio Tomas Yegros Colman, figure che si distinguono per la costante ricerca di perfezione e la capacità di coniugare tradizione e sperimentazione.

La singola Stella, premio dedicato ai talenti emergenti e agli artigiani consolidati, è andata a Rosa Laspisa, Henry Godoy, Mrad Ida, Gaetano Di Grazia, Matteo Sanna, Marco Nicolosio, Luca Raucci, Francesco Raucci, Giuseppe Barreca, Giorgi Marras, Mario Ragusa, Lucio Massafra, Aniello Scarpato, Antonino Grasso, Maurizio Campo, Marcello Spingola e Antonino Ferrieri, testimoniando il futuro vibrante dell’arte bianca italiana.

Premiazioni Speciali: Custodi della Tradizione, Pionieri dell’Innovazione, Esempi di PassioneUn riconoscimento speciale è stato attribuito a Pippo Paolino e la sua famiglia per il contributo fondamentale alla diffusione della cultura della pizza italiana in Brasile, elevandola a simbolo dell’eccellenza artigianale italiana nel mondo.

Maria Cacialli, figura iconica della gastronomia partenopea, ha ricevuto il Premio alla Cariera per aver diffuso la tradizione autentica della pizza fritta napoletana, contribuendo alla salvaguardia del patrimonio gastronomico italiano nel mondo.

La Notte delle Stelle ha celebrato anche Fulvio Russo, pioniere della pasticceria molecolare, per la sua capacità di fondere innovazione e tradizione, creando esperienze sensoriali uniche e contemporanee.

Antonio Ferrieri, maestro napoletano, è stato premiato per l’interpretazione magistrale della sfogliatella, un’icona della pasticceria partenopea.

Nino Ballerino, simbolo dello street food siciliano, è stato insignito per la sua capacità di promuovere l’autenticità del panino con la milza, un’eccellenza del gusto siciliano.

Domenico Scola, con il Premio alla Carriera, ha ricevuto un riconoscimento per una vita dedicata all’insegnamento dell’arte della pizza napoletana e alla formazione di nuove generazioni di pizzaioli, custodi di un sapere prezioso.

Infine, Piero Asaro, per la sua attività di divulgazione internazionale della cultura della pizza italiana e la sua maestria nel freestyle, capace di trasformare l’arte bianca in performance creativa e coinvolgente, ha ricevuto un prestigioso premio, testimoniando come l’arte bianca possa trascendere la semplice preparazione del cibo, elevandosi a espressione artistica di profonda bellezza.