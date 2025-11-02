Luciano Scarlatescu, Campione del Mondo di Pizza Piccante

Luciano Scarlatescu, emigrato rumeno naturalizzato italiano, incarna oggi un trionfo di passione e resilienza nel panorama della pizza piccante.

La sua vittoria al Campionato Mondiale della Pizza Piccante, giunto alla ventiquattresima edizione e concluso nella pittoresca Scalea, in Calabria, rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma un’iniezione di orgoglio per Atena Lucana, un piccolo gioiello incastonato nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno.

La competizione, un vero e proprio crogiolo di eccellenze gastronomiche, ha visto la partecipazione di maestri pizzaioli provenienti da ogni angolo d’Italia e da un ventaglio di nazioni che spazia dall’Europa all’America Latina, dall’Asia al Medio Oriente.

Un’arena internazionale dove 50 giudici esperti hanno scrutato, annusato e assaggiato creazioni innovative, bilanciando sapientemente tradizione e sperimentazione.

La storia di Luciano è un racconto di integrazione e di successo.

Abbandonata la Romania, ha trovato in Italia il terreno fertile per coltivare il suo sogno: trasformare l’amore per la pizza in un’arte e un mestiere.

La scelta di Atena Lucana non è casuale.

Il Vallo di Diano, con la sua autenticità e le sue tradizioni, ha offerto a Luciano e alla moglie Anastasiya l’opportunità di costruire una famiglia e di dare vita a un progetto imprenditoriale che rivitalizzasse il centro storico del borgo.

La pizzeria Da Luciano non è solo un locale, ma un punto di riferimento per la comunità, un luogo dove profumi di lievito e ingredienti genuini si fondono con l’accoglienza e la convivialità.

Il menù, un’ampia selezione di circa sessanta varianti, testimonia una costante ricerca di leggerezza e digeribilità, frutto di un’attenta selezione delle materie prime e di una profonda comprensione delle tecniche di impasto.

La vittoria al Campionato Mondiale della Pizza Piccante non è solo un riconoscimento per la pizza piccante classica, ma un tributo alla passione, all’impegno e alla capacità di innovare, mantenendo salde le radici nella tradizione.

Luciano Scarlatescu si erge a simbolo di un’Italia accogliente, capace di valorizzare il talento e di celebrare l’integrazione, un ambasciatore gastronomico che porta alto il nome di Atena Lucana e del Vallo di Diano nel mondo.

Il suo successo è la prova che la passione, unita alla dedizione e al rispetto per le proprie origini, può generare risultati straordinari, sapori intensi e un futuro ricco di promesse.