Macellegria: Passione, Sud e Sapori Autentici

Macellegria: Un Viaggio Sensoriale dalle Radici Calcistiche al Cuore del SudDonatella Bova incarna una rara convergenza di passioni e competenze: ex calciatrice professionista, campionessa d’Italia nel 1990, imprenditrice e allenatrice.

La sua ‘Macellegria’, fiore all’occhiello gastronomico a Fuorigrotta, Napoli, celebra quest’anno il suo dodicesimo compleanno, testimoniando un percorso intrapreso con determinazione e un profondo legame con il territorio.

Il locale, più che una semplice steak house, è un’esperienza culinaria che fonde tradizione e innovazione, omaggiando il Sud Italia con un’offerta gastronomica accessibile e conviviale.

L’ispirazione nasce da un ricordo vivido: l’atmosfera genuina delle “braciate notturne” pugliesi, in particolare l’antico fornello pronto di Martina Franca e l’iconico “arrusti e mangia”, una sagra di convivialità dove la carne, cotta a vista sotto il cielo stellato, si trasforma in un rito collettivo.

Donatella, formatasi in questo contesto culturale, ha voluto replicare quell’autenticità a Napoli, reinterpretandola in chiave contemporanea.

L’idea cardine è offrire la possibilità di scegliere i tagli di carne al banco, selezionando le migliori qualità, per poi gustarli immediatamente, cotti alla brace, in un ambiente accogliente e informale.

Il progetto, fin dalle origini, si è configurato come un’iniziativa “tutto al femminile”, un atto d’amore verso il Sud che si traduce nella scelta rigorosa di materie prime.

La carne proviene prevalentemente da allevamenti estensivi, garantendo benessere animale e rispetto per l’ambiente.

Le verdure, sempre di stagione, esaltano i sapori autentici del territorio, senza compromessi con conservanti o ingredienti artificiali.

La squadra che anima la Macellegria è un microcosmo di professionalità e passione.

Luciana Lamanna, abile grigliatrice, esalta ogni taglio con maestria.

Diego Moio, presenza costante in sala, offre un servizio impeccabile.

In cucina, Francesco Penta e Simona Loffredo, giovani chef talentuosi, reinterpretano la tradizione, con un occhio di riguardo all’innovazione e alla presentazione.

Il menù è un caleidoscopio di sapori regionali, un viaggio culinario che spazia dalla tradizione napoletana a quella pugliese e siciliana.

Il soffritto, elemento chiave della cucina campana, viene declinato in una versione rivisitata, eliminando le interiora e valorizzando la freschezza degli ingredienti.

Tra le specialità spiccano le bombette, le appanate, le cotolette palermitane cotte alla brace, impanate senza uova e arricchite da pecorino, pepe e aromi.

La cipollata catanese, un connubio irresistibile di cipollotto e caciocavallo avvolti in carne di maiale, è un altro piatto che incarna lo spirito conviviale del locale.

La proposta gastronomica non si limita alla carne.

Un menù “democratico” per il pranzo accoglie vegetariani e chi desidera piatti più leggeri.

Vellutate, minestre, verdure di stagione e i classici primi piatti, come il bucatino con soffritto rivisitato e la genovese, convivono in armonia con risotti cacio e pepe e altre specialità napoletane.

Il nuovo menù introduce anche creazioni innovative come il flan di friarielli su fonduta di caciocavallo e tarallo sbriciolato, le alette CBT grigliate in salsa barbecue fatta in casa e la “battuta tu vuliv a pizza”, un omaggio alla pizza napoletana con carne, olio EVO, pomodori gialli e rossi e stracciata di bufala.

L’attenzione alla clientela celiaca è un punto di forza, con una brace e una friggitrice dedicate esclusivamente alla preparazione di piatti senza glutine.

I dolci, tutti fatti in casa, rappresentano la ciliegina sulla torta, con l’aggiunta di una nuova creazione autunnale: la torta sbrisolona con crema gialla, nocciole e coulis ai frutti di bosco.

La Macellegria, più che un ristorante, è un luogo di incontro, un tributo al Sud e un’ode alla passione che anima Donatella Bova e il suo team, un’équipe di persone unite da un unico obiettivo: offrire un’esperienza culinaria autentica e indimenticabile.