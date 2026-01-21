MilleeUnBabà: la sfida più golosa per i pasticceri del mondo

Si accende la quinta edizione di MilleeUnBabà, l’ambizioso concorso culinario dedicato all’icona della pasticceria napoletana, un progetto ideato e sostenuto da Mulino Caputo che, negli anni, si è rivelato catalizzatore di un’esplosione di creatività e innovazione.



Più che un semplice concorso, MilleeUnBabà è una piattaforma di scambio e ispirazione per pasticceri provenienti da ogni angolo del mondo, un laboratorio a cielo aperto dove la tradizione si fonde con l’audacia contemporanea.

Il Babà, eredità di un’eredità gastronomica complessa, nata dall’incontro tra le tecniche di panificazione mitteleuropee, l’eleganza della pasticceria francese e l’inconfondibile tocco partenopeo, si trasforma nelle mani dei pasticceri partecipanti in un’infinita variazione di forme, sapori e interpretazioni.

L’edizione corrente si preannuncia particolarmente ricca, con l’obiettivo di sondare nuove frontiere del gusto e della presentazione, mantenendo sempre al centro il rispetto per le origini del dolce.

La partecipazione, aperta a pasticceri artigiani con almeno cinque anni di esperienza, si concretizza attraverso l’invio di una candidatura entro il 2 marzo, previa richiesta del regolamento all’indirizzo info@dfcomunicazione.it.



La sfida è quella di proporre un Babà in monoporzione, un’espressione contemporanea che onori il passato e proietti il dolce verso il futuro.



Un panel di esperti di indiscussa autorevolezza sarà incaricato di valutare le creazioni in gara: lo chef stellato Gennaro Esposito, maestro pasticcere Sal De Riso, presidente dell’AMPI, Salvatore Capparelli, interprete di spicco della tradizione baba napoletana, Sabatino Sirica, Cavaliere della Repubblica e punto di riferimento della pasticceria partenopea, e Antimo Caputo, CEO di Mulino Caputo.

La loro competenza e sensibilità contribuiranno a definire i criteri di valutazione, premiando l’eccellenza e l’originalità.



L’evoluzione del Babà, testimoniata dalle edizioni precedenti di MilleeUnBabà, riflette un percorso di continua ricerca e affinamento.

L’attenzione alla riduzione degli zuccheri, unita all’uso sapiente di spezie, frutta secca e aromi naturali, ha portato a interpretazioni più equilibrate e sofisticate, capaci di soddisfare un pubblico sempre più esigente.

La nuova generazione di pasticceri, animata da un profondo rispetto per la tradizione, dimostra una padronanza tecnica impeccabile e una grande capacità di innovazione, reinterpretando il Babà in chiave contemporanea e aprendo la strada a nuove tendenze nel panorama della pasticceria italiana e internazionale.

L’evento si configura quindi non solo come un concorso, ma come un vero e proprio osservatorio sull’evoluzione del gusto e sulla valorizzazione del patrimonio gastronomico napoletano.



