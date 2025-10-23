Mozzarella di Bufala: Emozioni e Innamoramento nel Mercato Europeo

La mozzarella di bufala campana DOP, ben oltre il suo status di eccellenza agroalimentare, emerge come un potente veicolo di emozioni e aspirazioni nel panorama europeo.

Recenti indagini congiunte di Nomisma e Arcadia, presentate in occasione di un evento celebrativo presso la Reggia di Caserta, svelano una percezione sorprendentemente carica di suggestioni romantiche e sensoriali tra i consumatori di Austria, Regno Unito, Svizzera, Belgio e Olanda.

L’indagine, estesa a un campione di cinquemila persone, ha messo in luce come la mozzarella di bufala non sia percepita unicamente come alimento, ma come un’esperienza che evoca piacere (29%), benessere (24%), felicità (15%) e persino un senso di “innamoramento” (10%).

Questo dato rivela una tendenza profonda: il consumatore europeo non cerca più solo la qualità del prodotto, ma la capacità di evocare sensazioni positive e di connettersi a un immaginario legato all’Italia, alla sua tradizione e al suo stile di vita.

Analisi più approfondite hanno evidenziato differenze regionali significative.

Ad esempio, i consumatori britannici e belgi mostrano una propensione maggiore verso il piacere gustativo (oltre il 35%), mentre gli austriaci associano la mozzarella di bufala a un senso di benessere ancora più marcato (37%).

Gli inglesi, in particolare, esprimono un’elevata correlazione tra il prodotto e sentimenti di felicità (19%) e di “innamoramento” (15%), suggerendo una forte componente emotiva e romantica nell’acquisto.

L’importanza della mozzarella di bufala si estende anche all’ambito dell’ospitalità e della convivialità: il 30% dei consumatori la considera ideale per cene a tema italiano, mentre il 19% la preferisce per incontri tra amici e il 16% per cene romantiche.

Questo dato suggerisce come il prodotto sia percepito come un elemento capace di arricchire momenti di condivisione e di celebrazione.

Un’indagine parallela condotta da Arcadia, focalizzata sui principali mercati di esportazione – Italia, Francia, Germania e Regno Unito – ha quantificato un sentiment positivo nei confronti della mozzarella di bufala al 75%, a ulteriore conferma del suo successo e della sua reputazione consolidata.

Il Presidente del Consorzio di Tutela, Domenico Raimondo, ha espresso grande soddisfazione per questi risultati, sottolineando come essi siano il riconoscimento degli intensi sforzi profusi nella promozione del prodotto all’estero.

Ha inoltre reso omaggio ai produttori, che con dedizione quotidiana, spesso alzandosi in ore notturne, si impegnano a realizzare un prodotto di eccellenza.

Il recente tour promozionale, in collaborazione con ICE e le ambasciate italiane, ha contribuito a rafforzare l’immagine del Made in Italy come espressione di qualità, tradizione e innovazione, testimoniando la forza della rete e della cooperazione tra gli attori coinvolti.

L’evento, con seminari e degustazioni, ha avuto l’obiettivo di consolidare la posizione della mozzarella di bufala campana DOP come ambasciatrice del patrimonio gastronomico italiano nel cuore dell’Europa e oltre.