Mozzarella DOP Campana: Conquista il Mercato Tedesco

L’Ascesa della Mozzarella di Bufala Campana Dop sul Mercato Tedesco: Strategie di Espansione e Prospettive di CrescitaIl panorama agroalimentare europeo è in fermento, e in questo scenario dinamico la Mozzarella di Bufala Campana Dop continua a consolidare la sua posizione di prodotto di eccellenza, in particolare sul mercato tedesco.

In vista dell’imminente edizione 2025 della fiera Anuga, un evento cardine per l’industria alimentare, il Consorzio di Tutela ha lanciato una campagna di comunicazione mirata, declinata attraverso affissioni strategiche nelle stazioni della metropolitana di Berlino e Colonia, le principali città coinvolte nella manifestazione.

Questa iniziativa si sviluppa in sinergia con i Consorzi di Tutela della Ricotta di Bufala Campana Dop e del Prosciutto di San Daniele, a testimonianza di un approccio collaborativo volto a promuovere l’intero basket di eccellenze campane.

L’Anuga si configura come un’opportunità cruciale per presentare la Mozzarella di Bufala Campana Dop in tutte le sue declinazioni, attraverso degustazioni guidate e show cooking innovativi, che esplorano abbinamenti inaspettati e stimolanti per il palato.

Parallelamente, un evento collaterale, promosso dal Consorzio, si terrà presso il birrificio Zur Malzmühle a Colonia, con l’obiettivo di fondere la tradizione culinaria italiana con le peculiarità della cucina tedesca, offrendo un’esperienza gastronomica unica e memorabile.

La missione in Germania, guidata dalla responsabile del settore Vigilanza Angela Nobile e dalla segretaria di Direzione Rita Liberti, sottolinea l’impegno concreto del Consorzio nel favorire un dialogo costruttivo con i distributori, i rivenditori e i consumatori tedeschi.

Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, sottolinea la crescente importanza del mercato tedesco, definendolo strategico e giustificando l’intensificazione degli investimenti dedicati.

Questa decisione è supportata dai dati concreti presentati dal direttore del Consorzio, Pier Maria Saccani, che rivelano una quota significativa dell’export totale di mozzarella dop destinata ai mercati esteri: una mozzarella dop su tre giunge sulle tavole estere, con la Germania che assorbe il 15,4% del volume complessivo, posizionandosi al secondo posto tra i principali paesi importatori e offrendo un notevole potenziale di crescita, nonostante un contesto economico globale complesso.

Il valore complessivo dell’export di formaggi freschi in Germania, stimato a 168,9 milioni di euro secondo i dati Nomisma 2024, rappresenta il 9% del totale dell’export italiano e ha registrato un incremento del 9,8% nel corso del 2024 rispetto all’anno precedente.

Questo dato, unito alla crescente consapevolezza da parte dei consumatori tedeschi riguardo alla qualità e all’autenticità dei prodotti DOP, suggerisce che la Mozzarella di Bufala Campana Dop è destinata a mantenere e ampliare la propria presenza in questo mercato chiave, contribuendo attivamente alla promozione dell’agroalimentare italiano nel mondo.

L’impegno del Consorzio non si limita alla mera attività commerciale, ma mira a costruire un rapporto di fiducia e trasparenza con i consumatori, valorizzando la tradizione, la passione e il lavoro dei produttori campani.