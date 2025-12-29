Napoli 2500 Anni: Un Cocktail Tra Mito e Tradizione

Un brindisi al cuore pulsante del Mediterraneo: Napoli compie 2500 anni, un’epoca scolpita nella pietra lavica e intrisa di leggende.

Per celebrare questo anniversario monumentale, nasce “Parthenope Silenziosa”, un cocktail non solo gustativo, ma un vero e proprio atto culturale, frutto della sinergia tra l’eccellenza di ScottoJonno, la competenza dell’AIS Campania e l’impegno delle Cantine Federiciane.

Mirko Lamagna, bartender di raffinata sensibilità, ha concepito “Parthenope Silenziosa” come una distillazione liquida della mitica fondazione della città.

Il cocktail evoca la triste parabola della sirena, il cui corpo, esausto, si arenò sulle coste partenopee, dando così origine a Napoli.

La sua composizione è un viaggio sensoriale: la freschezza inaspettata del cetriolo, un omaggio alla limpidezza del mare che accolse il suo ultimo respiro, si fonde con la complessità vellutata di uno sherry fino, simbolo di profonda saggezza e di un passato ricco di esperienze.

Ma l’elemento distintivo, l’anima stessa di questa creazione, risiede nella Falanghina spumantizzata dei Campi Flegrei, offerta dalle Cantine Federiciane.

Tommaso Luongo, Presidente AIS Campania, sottolinea con passione come questa scelta non fosse casuale: “Napoli merita un vino che ne racconti la resilienza, la sua profonda connessione con la terra e l’identità vulcanica che la contraddistingue.

” Le vigne metropolitane, un’anomalia in una realtà urbana così densa, rappresentano un patrimonio inestimabile, un esempio di come la natura possa prosperare anche in contesti inaspettati.

La loro collocazione, immersa in un suolo vulcanico unico al mondo, non è solo una particolarità geografica, ma un simbolo della forza e della capacità di rigenerazione della città.

Luca Iannuzzi, visionario patron di ScottoJonno, descrive l’iniziativa come una naturale estensione della filosofia che anima il suo locale, nato come un tributo all’amore per Napoli.

ScottoJonno non è soltanto un luogo fisico recuperato e valorizzato, ma un crocevia di storie, un palcoscenico dove passato e futuro si incontrano e dialogano.

“Parthenope Silenziosa”, con la sua allegoria del sacrificio silenzioso della sirena, incarna questo spirito di dedizione, l’impegno a restituire alla città bellezza, cultura e convivialità.

Il brindisi è dunque dedicato a Napoli, alla sua storia millenaria, intessuta di conquiste, tragedie, arte e innovazione.

È un riconoscimento della sua eterna capacità di rinascere dalle proprie ceneri, di trasformare le difficoltà in opportunità, di rimanere, nonostante tutto, un faro di speranza e di bellezza nel cuore del Mediterraneo.

Un omaggio alla città che non smette mai di sorprendere e di ispirare.