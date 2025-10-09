Napoli a Tavola: Viaggio nell’Anima delle Pizzerie Storiche

Un Viaggio nell’Eccellenza: L’Anima di Napoli Raccontata Attraverso le sue Pizzerie StoricheNapoli, scrigno di storia, cultura e sapori autentici, si rivela in un libro inedito, “Le Pizzerie Storiche di Napoli: Viaggio nell’Anima della Città”.

Più che una semplice guida, l’opera ambisce a essere un affresco vivido e complesso del tessuto sociale ed enogastronomico napoletano, un percorso sensoriale che celebra l’importanza della pizza come simbolo identitario e patrimonio immateriale.

L’iniziativa, promossa dal giornalista Luciano Pignataro, si distingue per la sua natura corale: undici voci giornalistiche si uniscono per restituire una narrazione plurale e sfaccettata.

Questa scelta stilistica nasce dalla consapevolezza che la pizza non è un fenomeno isolato, ma l’espressione di una comunità, un’eredità condivisa che trascende le appartenenze individuali.

Raccontare Napoli, in tutta la sua ricchezza e contraddizioni, richiede una sensibilità collettiva, un approccio multidisciplinare che tenga conto delle diverse prospettive e esperienze.

Il libro non si limita a descrivere pizzerie; esplora le radici profonde di un mestiere, il significato della trasmissione del sapere da padre in figlio, l’evoluzione di una tradizione che si è adattata ai tempi senza perdere la sua anima.

Un omaggio alle nuove generazioni di pizzaioli, chiamate a custodire e valorizzare un patrimonio spesso minacciato da omologazioni e semplificazioni.

Attraverso approfondimenti tematici, come “Veniamo da lontano e andiamo lontano” di Antimo Caputo, e “La Pizza Napoletana: storia dalle origini ai giorni nostri” di Luciano Pignataro, il volume affronta le specificità che distinguono l’arte pizzaiola: la differenza sostanziale tra l’artigianalità e l’industria, il ruolo imprescindibile del pizzaiolo come custode di un rituale, il profumo inconfondibile che non può essere equiparato a quello del pane.

Il libro, sostenuto dal Mulino Caputo, offre uno sguardo privilegiato su ventitrè istituzioni gastronomiche, veri e propri templi del gusto: dall’Antica Pizzeria da Michele, Brandi dal 1780, Cantina del Gallo, Al 22, Cafasso, Concettina ai Tre Santi, Il Folletto della Sanità, Da Attilio, Da Gennaro a Bagnoli, Da Pasqualino, Da Umberto, Gorizia 1916, Imperatore 1906, La Masardona, La Pizza da Gennaro, Lombardi 1892, Mattozzi, Pellone, Port’Alba, Starita, Trianon. Ognuna di queste pizzerie rappresenta un capitolo a sé stante nella storia della pizza napoletana, una testimonianza tangibile di passione, dedizione e autenticità.

Disponibile su Amazon e pubblicato direttamente da LucianoPignataroWineblog, un punto di riferimento per l’enogastronomia napoletana e italiana dal 2004, il libro si propone come un viaggio emozionante alla scoperta di un’eccellenza senza tempo, un inno alla cultura e all’identità napoletana.