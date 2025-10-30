Napoli, cena a Maradona: un tributo in 65 Despues Diego

Il 30 ottobre, data che per milioni di tifosi rappresenta una sorta di festa laica, un rito collettivo che evoca il mito e l’aura di Diego Armando Maradona, si rinnova a Napoli.

Un giorno che trascende il semplice anniversario di nascita, divenendo simbolo di un’identità profondamente intrisa di passione, talento e, a volte, tormento.

In questo contesto, l’Ostaria Pignatelli, custode di tradizioni culinarie napoletane e devoto sostenitore della memoria del “Pibe de Oro”, propone un omaggio inedito, un’esperienza gastronomica pensata per celebrare il 65° *Despues Diego* (D.

D.

), unità di misura temporale adottata dalla fervente comunità maradoniana.

Quest’anno, l’iniziativa si evolve, abbandonando la semplice introduzione di un piatto tematico, come lo scorso anno con gli “Spaghetti alla Maradona”, per abbracciare una cena interamente dedicata al “Diez”.

Un tributo che si terrà all’interno del raffinato ambiente dell’Ostaria Pignatelli Privé, in Via San Pasquale a Chiaia, un’oasi di eleganza a due passi dalla sede storica di Riviera di Chiaia.

La cena non sarà solo un’occasione per gustare prelibatezze della cucina napoletana, ma un vero e proprio percorso sensoriale, un viaggio tra i sapori e le emozioni che hanno accompagnato la vita e la carriera di Maradona.

Ci si può aspettare un menù che, pur rimanendo fedele alla tradizione culinaria locale, incorpori elementi che richiamino i gusti e le preferenze del campione argentino, magari con un occhio di riguardo agli ingredienti semplici e genuini, capaci di evocare l’essenza della sua terra d’origine, Rosario.

L’atmosfera sarà permeata da immagini e ricordi, aneddoti e testimonianze, per ripercorrere i momenti più significativi della sua straordinaria parabola calcistica e umana.

La serata si prefigge di essere più di una semplice cena: un incontro, un abbraccio collettivo intorno a una figura che ha segnato per sempre la storia del calcio e l’anima di Napoli.

Un momento di celebrazione e riflessione, un tributo a un Dio pallonaro che ha saputo conquistare il cuore di un intero popolo.