Napoli: Da Michele dona speranza con una pizza di solidarietà.

“Spicchi di Speranza”: Un Natale di Condivisione e Solidarietà dalla Pizzeria Storica di NapoliIn un periodo dell’anno che invita alla riflessione e alla generosità, L’Antica Pizzeria Da Michele, simbolo indiscusso della tradizione gastronomica napoletana, lancia “Spicchi di Speranza”, un’iniziativa di beneficenza che intreccia gusto, storia e impegno sociale in tutto il territorio campano.

Questo progetto, più che una semplice promozione, rappresenta un profondo senso di responsabilità verso la comunità che ha accolto e sostenuto la pizzeria nel corso dei decenni.

“Spicchi di Speranza” è un tributo alla forza del legame che un’azienda può avere con il suo territorio.

Non si tratta solo di offrire una pizza eccezionale, ma di restituire, attraverso gesti concreti, una parte di ciò che si riceve.

La scelta del nome, evocativo e simbolico, rimanda immediatamente alla pizza, icona dell’identità della pizzeria, e al cuore pulsante della solidarietà, unendo l’eccellenza culinaria alla volontà di fare del bene.

Sergio, Alessandro e Francesco Condurro, i volti e le menti dietro questa storica attività, esprimono con chiarezza la filosofia che guida l’iniziativa: “Essere fortunati implica un dovere, quello di condividere e sostenere chi si trova in difficoltà.

La pizza, da sempre, è stata il nostro strumento per parlare al cuore delle persone, per creare momenti di aggregazione e convivialità.

” L’impegno non si limita alla sola qualità del prodotto, ma si estende alla responsabilità sociale, trasformando il periodo natalizio in un’occasione per offrire conforto e vicinanza a chi vive situazioni di precarietà.

L’Antica Pizzeria Da Michele, reduce dal prestigioso riconoscimento di “Miglior catena artigianale al mondo” da parte di 50 Top Pizza, e in espansione internazionale con aperture a Bangkok e Sydney (un traguardo che la proietta in Oceania, l’ultimo continente ad accogliere il marchio), ha scelto di radicarsi ancora di più nel territorio, collaborando con associazioni e parrocchie impegnate in attività di assistenza.

Il calendario di “Spicchi di Speranza” è un mosaico di iniziative dedicate a diverse realtà:* Casal di Principe: Un appuntamento con UNICEF Campania per sostenere la Parrocchia Maria SS.

Preziosa, concludendo il mese dedicato ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

* Caserta: Una cena solidale a favore dell’Opera Sant’Anna, che offre mensa e accoglienza a persone in difficoltà.

* Pompei: Un momento di gioia per i bambini accolti dal Centro Oratoriale Crescere Insieme e per le mamme e i bambini di Casa Emanuel, strutture gestite dalle Suore Domenicane Figlie del Santo Rosario Di Pompei.

* Salerno: Una cena a sostegno dell’Associazione L’Abbraccio ODV, che promuove solidarietà e integrazione.

* Napoli: Per concludere in bellezza, un pranzo speciale riservato alla Mensa del Carmine, in occasione della festa di Sant’Antonio Abate, il patrono dei pizzaioli.

“Spicchi di Speranza” non è solo un evento, ma un invito a riflettere sull’importanza della condivisione e della responsabilità sociale, un gesto di speranza che, come uno spicchio di pizza, può portare gioia e conforto a chi ne ha più bisogno.